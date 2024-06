AMD lance les Ryzen 9000 Zen 5, les processeurs pour PC les plus rapides du marché

AMD vient de dévoiler sa nouvelle série de processeurs pour PC, les Ryzen 9000, à l’occasion du Computex 2024. Selon l’entreprise, ces puces sont bien plus rapides que la concurrence.

Lors du salon Computex 2022, AMD a dévoilé ses processeurs Ryzen 7000 basés sur l'architecture Zen 4 et la plateforme Socket AM5, marquant la transition de l'entreprise vers un socket LGA (line grid array) grand public. Deux ans plus tard, AMD est de retour au salon Computex 2024 et dévoile cette fois l'architecture Zen 5 très attendue et les nouveaux processeurs de bureau de la série Ryzen 9000.

AMD fait des promesses audacieuses, revendiquant des performances encore plus élevées avec Zen 5, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de performances informatiques pour les ordinateurs de bureau. Malheureusement, contrairement à ce que les fuites avaient indiqué, les puces ne sont pas gravées en 3 nm, mais bien toujours en 4 nm.

Les Ryzen 9000 Zen 5 se veulent être les plus rapides

Selon AMD, Zen 5 offrira une augmentation moyenne de l'IPC de 16 %, calculée comme la moyenne géométrique de diverses charges de travail. L'entreprise cite des gains significatifs en termes de performances AES-XTS, qui pourraient se traduire par des avantages substantiels dans la prochaine version 24H2 de Windows 11, qui devrait proposer le chiffrement BitLocker par défaut.

AMD attribue les gains de performance à des améliorations de la précision et de la latence de la prédiction de branche, ainsi qu'à l'augmentation du débit obtenue grâce à des implémentations de vecteurs et de pipelines plus larges, associées à des tailles de fenêtres plus importantes. Selon l'entreprise, ces améliorations permettent de doubler la bande passante d'instructions, la bande passante de données et le débit AI et AVX512.

AMD a adopté l'appellation « Ryzen 9000 » pour sa nouvelle gamme de processeurs de bureau. La série comprend le fleuron Ryzen 9 9950X, le Ryzen 9 9900X, le Ryzen 7 9700X et le Ryzen 5 9600X. Le modèle haut de gamme Ryzen 9 9950X est un processeur à 16 cœurs et 32 threads, doté de 80 Mo de cache au niveau 2 (L2) et au niveau 3 (L3) (16 Mo L2 + 64 Mo L3). AMD affirme que ce processeur surpasse le Core i9-14900K d'Intel à la fois dans les jeux et dans les charges de travail de productivité, avec des performances impressionnantes dans les applications créatives telles que Handbrake.

AMD se targue également que le 9950X offre des performances AI environ 20 % plus rapides et une bande passante PCIe doublée par rapport au 14900K lors d'opérations graphiques et de stockage simultanées, et qu’il offre aussi de meilleures performances en jeu. La société met en avant des gains de performance potentiels allant jusqu'à 56 % dans Blender, 21 % dans Cinebench et jusqu'à 23 % de taux d'images par seconde dans les jeux vidéo par rapport au processeur phare Core i9-14900K d'Intel avec le 9950X.

Les puces Ryzen 9000 dépassent Intel

Pour les utilisateurs avec moins de budget, AMD a aussi lancé le Ryzen 9900X, avec 12 cœurs et 24 threads, qui se situe un cran en dessous. Sa fréquence maximale de 5,6 GHz est légèrement inférieure à celle du modèle phare. Il est intéressant de noter qu'AMD lui a attribué un TDP inférieur de 50 W à celui du 7900X de la génération précédente.

Dans la famille Ryzen 7, nous avons cette fois-ci le 9700X avec 8 cœurs et 16 threads. Il peut monter en puissance jusqu'à 5,5 GHz. Cette dernière n’offre un TDP que 65W, là encore moins que la génération précédente. La nouvelle série 9000 est complétée par le Ryzen 5 9600X, un processeur à 6 cœurs et 12 threads avec une fréquence maximale de 5,4 GHz.

Bien que les prix n'aient pas encore été annoncés, AMD indique que les nouveaux processeurs de bureau de la série Ryzen 9000 seront disponibles à partir de juillet avec les nouvelles cartes mères X870 et X870E.