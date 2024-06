Ce processeur pourrait révolutionner les ordinateurs, voici pourquoi

La firme japonaise Premo dévoile le prototype d'un processeur unique au monde. Son fonctionnement annonce une révolution pour de nombreux secteurs d'activités.



Pas d'ordinateur sans processeur. Il faut bien sûr d'autres composants pour faire fonctionner la machine, mais le CPU fait partie de ceux dont on entend souvent parler. Les fabricants et les chercheurs travaillent d'ailleurs sans relâche pour proposer de nouveaux modèles. Certains sont résolument tournés vers l'intelligence artificielle, tandis que d'autres sont carrément créés avec des cellules cérébrales humaines.

La firme japonaise Premo dévoile quant à elle un CPU d'un nouveau genre. Une première mondiale à l'état de prototype commercial, donc bien avancé, dont le principe ouvre potentiellement la voie à une nouvelle ère pour les PC. On pense notamment à ce qui concerne leur assemblage et leur évolution dans le temps, mais pas que. Si la technologie en question devient la norme, on peut dire sans exagérer qu'elle changera le visage de nombreux secteurs d'activités nécessitant l'usage d'une machine avec processeur.

Ce processeur au fonctionnement unique au monde annonce une révolution pour les PC, entre autres

Pour fonctionner, un processeur doit être branché physiquement à une carte-mère par des câbles. Mais pas celui-ci. L'entreprise nippone a mis au point un CPU sans fil. Pour parvenir à cet exploit, elle a collaboré avec le laboratoire Irie-Kadomoto de l'École supérieure des sciences et technologies de l'information de l'Université de Tokyo sur le développement de la technologie Dualibus.

Elle repose sur le principe de couplage par champ magnétique. C'est lui qui permet à la puce de communiquer avec d'autres sans y être branchée. Premo estime que son processeur pourra être utilisé dans des appareils grand public (ordinateur par exemple), mais aussi dans les véhicules et plus globalement tout ce qui nécessite un processeur sans pouvoir forcément accueillir un modèle traditionnel. Il permet en effet “[…] la miniaturisation de la taille des puces et […] des formes de dispositifs plus petites et plus flexibles“. Seule ombre au tableau que la société compte bien gommer : pour le moment, le CPU sans fil doit être alimenté en énergie par un connexion câblée.

Source : Premo