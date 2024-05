GeForce RTX 5090 : la Founder’s Edition serait plus compacte que prévu

La GeForce RTX 5090 FE de Nvidia pourrait n'occuper que deux slots, contre trois pour la RTX 4090. Le GPU serait optimisé pour une meilleure relation entre performances et consommation.

La Nvidia GeForce RTX 4090 est une carte graphique particulièrement imposante. La version Founder's Edition occupe trois slots, et certains modèles customs vont même jusqu'à quatre emplacements. On pouvait craindre que la RTX 5090 présente des dimensions encore plus démesurées, surtout que certaines rumeurs prétendaient que Nvidia utilise le design à quatre slots d'une RTX 4090 Ti qui ne devrait finalement jamais voir le jour.

Mais voilà que ce cher kopite7kimi nous rassure. Le leaker, réputé pour ses informations sur les prochaines générations de GPU, assure que la RTX 5090 FE est basée sur une conception à seulement deux slots, avec deux ventilateurs pour le refroidissement. Si cette révélation se confirme, la future carte graphique grand public la plus puissante de Nvidia sera plus compacte que la RTX 4090, facilitant ainsi son intégration dans nos tours PC.

Une RTX 5090 plus compacte que la RTX 4090 ?

Bien entendu, il est probable que des fabricants tiers proposent des RTX 5090 customs occupant trois, voire quatre emplacements. Ces cartes graphiques viendraient améliorer le système de refroidissement et potentiellement offrir un léger gain de performances par overclocking, une opération justement réalisable en compensant la surchauffe engendrée par une dissipation thermique plus efficace.

Nous ne savons pas comment Nvidia a réussi à réduire la taille de sa RTX 5090 FE tout en boostant ses performances. Soit le GPU GB202 Blackwell a été optimisé pour se montrer moins énergivore, soit les ventilateurs bénéficient d'une nouvelle technologie évacuant encore plus efficacement la chaleur produite. Il pourrait aussi s'agir d'une association des deux. Nous rapportions il y a quelques semaines que Nvidia testait des refroidissements pour des GPU d’une puissance jusqu'à 600 W.

La RTX 5090 pourrait être officialisée avant la fin de l'année 2024 aux côtés de la RTX 5080. Les modèles d'entrée et de milieu de gamme de la série seraient quant à eux lancés à l'hiver ou au printemps 2025. L'architecture Blackwell de cette génération est basée sur une technologie de gravure en 3 nm TSMC. La RTX 5090 est attendue avec 32 Go de mémoire GDDR7, un bus mémoire 512-bit, 24 576 cœurs CUDA, 192 cœurs RT et 768 cœurs Tensor.