Un superordinateur de la taille d’une boîte à chaussures ? Ce géant de la technologie vise l’impossible

Un institut de recherche peu connu fait des vagues avec un projet audacieux qui pourrait redéfinir les limites de l'informatique de haute performance : un véritable data center qui peut tenir dans une boîte à chaussure.

Alors que le monde est confronté à la demande insatiable d'énergie liée à l'accélération de la charge de travail informatique, due en grande partie aux progrès rapides de l'intelligence artificielle, l’IMEC propose une rupture radicale avec les méthodes informatiques traditionnelles. Leur solution ? Exploiter les caractéristiques uniques des supraconducteurs pour créer un serveur ultra-efficace qui pourrait fournir une puissance de traitement stupéfiante de 20 exaflops.

Pour mettre ce chiffre en perspective, le centre de données de l'IMEC, de la taille d'une boîte à chaussures, serait 20 fois plus puissant que le superordinateur Frontier du laboratoire national d'Oak Ridge, qui est actuellement le système le plus puissant de la planète. Pourtant, cette merveille technologique ne consommerait que 500 kilowatts, soit une fraction de l'appétit de Frontier, ce qui la rendrait 100 fois plus économe en énergie.

Ce data center miniature pourrait bouleverser le monde de la technologie

La clé de l'innovation d'IMEC qui change la donne réside dans une architecture de processeur 3D méticuleusement conçue, optimisée pour les charges de travail liées à l'IA et à l'apprentissage automatique. En tirant parti des techniques de fabrication CMOS standard et en remplaçant le niobium, matériau supraconducteur traditionnel, par le nitrure de titane et de niobium, plus robuste, l'IMEC a créé une puce capable de conserver ses propriétés supraconductrices même aux températures élevées requises pour la fabrication CMOS.

Bien que la majeure partie de la puce doive être immergée dans de l'hélium liquide pour maintenir une température de fonctionnement optimale de seulement 4 kelvins (-269 °C), la minuscule dissipation d'énergie des supraconducteurs permet une densité de calcul sans précédent. L’IMEC envisage d'empiler 100 cartes supraconductrices, chacune abritant des unités de traitement supraconductrices (SPU), des mémoires SRAM supraconductrices et des piles de mémoires DRAM, dans un environnement de refroidissement de 20 x 20 x 12 centimètres, une véritable merveille d'ingénierie.

Mais les ambitions de l'IMEC vont bien au-delà de la simple prouesse informatique. L'institut estime que cette technologie révolutionnaire pourrait s'intégrer de manière transparente aux ordinateurs quantiques, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de l'informatique hybride qui combine les forces des architectures classiques et quantiques. En outre, l'empreinte compacte des centres de données supraconducteurs permettrait de les déployer plus près de leurs applications cibles, ce qui favoriserait des avancées transformatrices dans des secteurs tels que l'agriculture, les soins de santé et l'énergie. Il reste maintenant à voir si ces ordinateurs verront ou non le jour.