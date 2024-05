Apple : Logitech dévoile une toute nouvelle gamme de souris et claviers pour Mac, la voici en détails

Logitech enrichit son offre avec de nouveaux claviers et souris spécialement conçus pour Mac. Ces produits sont optimisés pour une intégration parfaite à l'écosystème Apple. Le lancement inclut des modèles destinés à améliorer la productivité et le confort des utilisateurs.

Les utilisateurs de Mac, qu'ils possèdent un MacBook Air 2022 (M2) ou les nouveaux modèles équipés de la puce M3, recherchent des périphériques qui complètent parfaitement leur environnement Apple. Ils demandent des produits qui allient performance et ergonomie, compatibles avec macOS et iPadOS. Dans ce contexte, de nombreux fabricants développent des accessoires dédiés.

Logitech, un des leaders dans la conception de périphériques, annonce une nouvelle gamme de produits « Logi pour Mac ». Annoncée aujourd’hui et disponible à partir du 1er juin 2024, elle inclut les dernières innovations en matière de claviers et de souris. Conçus pour une utilisation optimale avec macOS et iPadOS, ces nouveaux produits sont prometteurs.

Sur le même sujet – Apple M4 : des Mac encore plus puissants arrivent cette année, ce que l’on sait déjà

Voici les nouveaux périphériques Logitech pour Mac

La nouvelle collection inclut plusieurs modèles qui répondent aux différents besoins des utilisateurs de Mac. Voici les principales nouveautés :

MX Keys S pour Mac : ce clavier est une référence pour la productivité avec une frappe confortable et précise. Il dispose d’une disposition de touches dédiée au Mac, d’un rétroéclairage intelligent et de Smart Actions pour automatiser certaines tâches. Prix conseillé : 119,00€ .

: ce clavier est une référence pour la productivité avec une frappe confortable et précise. Il dispose d’une disposition de touches dédiée au Mac, d’un rétroéclairage intelligent et de Smart Actions pour automatiser certaines tâches. . MX Keys S Combo pour Mac : ce combo inclut le clavier MX Keys S, la souris MX Master 3S et le repose-poignets MX Palm Rest, le tout conçu pour Mac. Prix conseillé : 219,00€ .

: ce combo inclut le clavier MX Keys S, la souris MX Master 3S et le repose-poignets MX Palm Rest, le tout conçu pour Mac. . MX Anywhere 3S pour Mac : cette souris compacte offre vitesse, précision et défilement silencieux grâce à la technologie MagSpeed. Elle fonctionne sur la quasi-totalité des surfaces avec un capteur optique de 8 000 PPP . Prix conseillé : 99,99€ .

: cette souris compacte offre vitesse, précision et défilement silencieux grâce à la technologie MagSpeed. Elle fonctionne sur la quasi-totalité des surfaces avec un capteur optique de 8 000 PPP . MX Keys Mini pour Mac : un clavier minimaliste et rapide, avec un rétroéclairage intelligent et des options de personnalisation logicielle. Prix conseillé : 119,00€ .

: un clavier minimaliste et rapide, avec un rétroéclairage intelligent et des options de personnalisation logicielle. Prix conseillé : . Ergo Wave Keys pour Mac : un clavier ergonomique avec repose-poignet rembourré, développé pour un confort de frappe tout au long de la journée. Prix conseillé : 79,99€.

Logitech met également en avant l'engagement durable de cette nouvelle gamme. Les produits contiennent jusqu'à 78 % de plastique recyclé post-consommation. Par exemple, le MX Keys S pour Mac a une empreinte carbone réduite de 11 % par rapport à la version précédente.