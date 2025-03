Vos jeux PS5 en ligne sont inaccessibles ? Cette astuce toute simple permet de les lancer même si le PSN est en panne

Rien de plus rageant que de ne pas pouvoir jouer en ligne sur sa PS5 parce que le PSN est encore tombé en panne. Ce que les joueurs ne savent pas forcément, c'est qu'il existe une astuce tout simple pour continuer à jouer hors-ligne, même quand le PSN a rendu l'âme.

Comme n'importe quel service, le PlayStation Network n'est pas immunisé contre les pannes intempestives. Ces derniers mois, le PSN a été victime de gros problèmes techniques. En octobre dernier notamment, une panne mondiale a affecté le service. Durant quelques jours, impossible de lancer la moindre partie en ligne, d'accéder à la gestion de son compte PlayStation, ou de lire ses contenus multimédia.

En février dernier, le PSN a rendu l'âme à deux reprises. Comme précédemment, impossible de jouer en ligne, mais aussi de lancer certains jeux solo. En effet, il faut savoir que de nombreux titres solo nécessitent une connexion à internet pour fonctionner. La PS5 doit notamment vérifier votre licence d'utilisation avant de lancer un jeu au format numérique.

Le problème est le même avec les jeux offerts dans le cadre du PlayStation Plus. Pour les lancer, le système doit s'assurer que vous êtes abonnés au PS Plus. Et fatalement, impossible de le faire lorsque le PSN est en rade… Mais alors, comment faire pour continuer à jouer lorsque le réseau PlayStation fait des siennes ? Figurez-vous qu'il existe une astuce tout simple.

Le mode hors-ligne de la PS5, votre sauveur lors des pannes du PSN

En effet, il existe une option que les joueurs doivent impérativement activer pour éviter de se retrouver totalement bloqués lors des futures pannes du PSN. A savoir, la fonction Partage de console et jeu hors-ligne.

Comme l'explique Sony sur son site officiel, cette fonction permet une fois activée à n'importe quel utilisateur sur votre PS5 de faire les actions suivantes :

jouer à vos jeux et lire vos contenus multimédia même lorsque la console est hors-ligne

joueur aux jeux et lire les contenus multimédia que vous avez achetés et téléchargés

profiter de certains avantages dans le cadre de votre abonnement PlayStation Plus

Fait important, il faut savoir que vous pouvez activer la fonction Partage de console et jeu hors-ligne sur une seule console PS5 à la fois. C'est bon à savoir, notamment si vous utilisez votre compte sur plusieurs consoles, une PS5 et une PS5 Pro par exemple. En revanche et si vous avez toujours votre PS4, cela n'a pas d'incidence.

Comment activer le mode hors-ligne de la PS5

Maintenant que vous savez tout ça, voyons ensemble comment activer le mode Partage de console et jeu hors-ligne sur votre console :

Rendez-vous dans les paramètres de votre PS5

de votre PS5 Faites défiler les onglets disponibles jusqu'à tomber sur Utilisateurs et comptes

Sélectionnez maintenant la section Autres

Cliquez sur l'option Partage de consoles et lecture hors-ligne

Appuyez sur le bouton Activer pour confirmer l'opération

Et voilà, vous avez maintenant la garantie de pouvoir lancer vos jeux solo même si le PlayStation Network est totalement HS. Précision importante, n'attendez pas que le PSN soit en panne pour activer cette fonctionnalité ! Pour cause, vous ne pourrez pas le faire tout simplement. C'est peu idiot, mais votre console doit être en ligne… pour activer le mode hors-ligne.