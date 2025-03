Voici les nouveaux jeux inclus dans le PlayStation Plus Extra et Premium en mars 2025

Les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium savent ce qui les attend pour ce mois de mars 2025. Les joueurs obtiennent notamment l'accès à l'un des meilleurs jeux français de ces dernières années.

Comme chaque mois, Sony a publié la liste des jeux qui vont rejoindre le catalogue de titres inclus dans ses abonnements PlayStation Plus Extra et Premium. La sélection est assez variée et les titres concernés seront rendus disponibles aux abonnés à partir du 18 mars 2025.

L'ajout le plus marquant est sans doute celui de Prince of Persia The Lost Crown, le metroidvania d'Ubisoft. Lors de notre test du jeu en début d'année dernière, nous avions été séduits par sa direction artistique, sa fluidité, son gameplay, ses options d'accessibilité rendant le titre attractif pour les joueurs qui ne sont pas habitués au genre, sa bande originale réussie ou encore sa durée de vie généreuse. Lors de la cérémonie des Pégases 2025, qui récompense les meilleurs jeux français, Prince of Persia The Lost Crown a remporté le prix du meilleur jeu vidéo, ainsi que ceux du meilleur univers sonore, du meilleur game design et de la meilleure accessibilité. Une pépite à ne pas rater et à laquelle vous avez désormais accès avec le PlayStation Plus Extra et Premium.

Les jeux ajoutés au catalogue PlayStation Plus Extra et Premium en mars 2025

Voici tous les jeux qui viennent compléter le catalogue des deux offres d'abonnement ce mois-ci :

PlayStation Plus Extra et Premium

Prince of Persia The Lost Crown | PS4, PS5

UFC 5 | PS5

Captain Tsubasa Rise of New Champions | PS4

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy | PS4, PS5

Arcade Paradise | PS4, PS5

Bang-On Balls Chronicles | PS4, PS5

You Suck at Parking | PS4, PS5

Syberia The World Before | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium uniquement

Arcade Paradise VR | PS VR2

Armored Core | PS4, PS5

Armored Core: Project Phantasma | PS4, PS5

Armored Core: Master of Arena | PS4, PS5

Les joueurs auront de quoi s'occuper dans les semaines qui viennent, alors que la cuvée PlayStation Plus Extra et Premium de février 2025 avait déjà été plutôt bonne, avec entre autres Star Wars Jedi Survivor (PS4 et PS5) et TopSpin 2K25 (PS4 et PS5).