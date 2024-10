Le PSN est en panne, les joueurs de PS5 et PS4 du monde entier ne peuvent pas jouer en ligne

Le service PlayStation Network subit en ce moment une panne mondiale. Personne ne peut jouer en ligne, que ce soit sur PS5 ou PS4. On ne connaît pas l'origine du problème ni combien de temps il va durer.

Si vous aviez envie de lancer une petite partie de votre jeu en ligne préféré sur PS5 ou PS4 avant de partir au travail ce matin, c'est peine perdue. Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, les détenteurs d'une console Sony ont constaté que le PlayStation Network ne fonctionnait pas. La panne est toujours en cours à l'heure où nous publions cet article et nous avons pu le constater en allumant une PlayStation 5.

La frustration et l'énervement montent chez les utilisateurs, d'autant que les adaptes de jeux multijoueurs ne sont pas les seuls concernés. De nombreux titres solo nécessitent aussi une connexion à Internet afin d'être lancés et, de fait, ne peuvent pas l'être actuellement. À chaque problème de ce genre, c'est l'occasion de reparler de ce système très pénible pour qui veut simplement profiter seul de son jeu, tranquillement assis sur son canapé.

Le PSN ne fonctionne plus, aucun joueur ne peut jouer en ligne sur PS5 ou PS4

Le site officiel de Sony signalant l'état du service PSN en temps réel indique que “certains services rencontrent des difficultés“. Un euphémisme quand on voit qu'aucun ne fonctionne (Gestion du compte, Jeux et réseaux sociaux, PlayStation Video, PlayStation Store), sauf le PlayStation Direct. Autrement dit la boutique en ligne, des fois que vous prendrez l'envie d'acheter une PS5 Pro pendant la panne.

On ne sait pas encore s'il s'agit d'un simple souci technique ou d'une cyberattaque. Sony ne s'est pas exprimé sur ses réseaux sociaux malgré les demandes incessantes d'explications. Est-ce qu'il faut en conclure que le problème est plus important que prévu où que sa cause est difficile à trouver ? Toujours est-il qu'il n'y a aucune solution de contournement, si ce n'est prendre son mal en patience ou jouer à un titre qui ne nécessite pas de connexion Internet. Espérons que la situation rentrera dans l'ordre rapidement.