Hyundai promet que les boutons physiques ne disparaitront pas de ses voitures

Si vous êtes allergiques aux écrans et autres commandes tactiles ou capacitifs, il y a une solution. Un constructeur automobile promet que les boutons physiques sont bien là pour rester dans ses véhicules.

Le passage aux véhicules électriques et aux voitures de plus en plus modernes en général a été lié à de grands bouleversements dans l’habitacle des véhicules, dont notamment la disparition des boutons physiques du tableau de bord au profit de boutons capacitifs, voire d’une multitude d’écrans tactiles.

Certains conducteurs sont allergiques à ces nouvelles technologies, et Hyundai l’a bien compris. Cependant, il ne s’agit pas du seul facteur qui a motivé sa décision de ralentir la transition vers le 100% digital. Sang Yup Lee, responsable du design chez Hyundai, insiste sur le fait que la décision de « sauver le commutateur » est également une question de sécurité.

Les écrans tactiles sont trop dangereux

Selon Sang Yup Lee, responsable du design chez Hyundai, la navigation sur un écran numérique nécessite de nombreuses étapes et oblige les conducteurs à quitter la route des yeux pour savoir où appuyer. Hyundai place donc délibérément des commandes physiques dans ses véhicules comme mesure de sécurité contre les commandes numériques.

« Nous avons beaucoup utilisé les boutons physiques ces dernières années. Pour moi, les boutons liés à la sécurité doivent être des touches physiques », a déclaré Lee. Hyundai a notamment choisi de mettre l'accent sur les commandes physiques pour les commandes de climatisation et la radio.

Dans son interview pour CarsGuide, Sang Yup Lee a également évoqué l’avenir des boutons au sein de ses véhicules, notamment quand la conduite autonome deviendra la norme. « Nous continuerons à avoir des [cadrans physiques] », a-t-il déclaré. « Lorsqu'il s'agira de la conduite autonome de niveau 4, nous aurons alors toutes les touches programmables, mais en attendant, comme je l'ai dit, lorsqu'il s'agit de conduire, il est plus sûr d'avoir les yeux sur la route et les mains sur le volant ».

Bien qu'il soit facile de classer la préférence pour les boutons physique comme une habitude du passé, de nombreuses personnes semblent partager les préoccupations de Hyundai en matière de sécurité et de facilité d'utilisation. Voir un constructeur automobile écouter les conducteurs mécontents des nouvelles technologies est donc une très bonne nouvelle.