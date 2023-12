Voiture électrique à 100 €/mois : voici comment savoir si vous êtes éligibles

A l'occasion du lancement du leasing social, le gouvernement vient de lancer une plateforme dédiée au fameux dispositif qui permettra d'acquérir une voiture électrique à 100 € par mois. En plus de concentrer les principales informations à savoir, le site dispose également d'un simulateur pour vérifier son éligibilité.

Ce jeudi 14 décembre 2023, le président de la République Emmanuel Macron a donné le coup d'envoi pour le leasing social. Pour rappel, cette mesure phare présentée pour la 1re fois en mars 2022 permettra dès le 1er janvier 2024 aux ménages les plus modestes d'acquérir une voiture électrique entre 50 et 150 euros par mois selon les modèles.

Dans la foulée de l'annonce gouvernementale, le groupe automobile Stellantis a dévoilé aujourd'hui son offre dédiée, composée notamment de 8 modèles électriques éligibles. Comme de nombreux Français, vous êtes peut-être intéressé à l'idée de bénéficier de ce nouveau coup de pouce de l'Etat.

Fort heureusement, le ministère de la Transition écologique vient de lancer une plateforme dédiée au dispositif baptisée Mon leasing électrique. On retrouve sur ce site toutes les informations à savoir sur l'offre de location longue durée de voitures électriques. Mais surtout, les utilisateurs peuvent découvrir s'ils sont éligibles ou non via un simulateur de l'ASP (l'Agence de service et de paiement).

Quelles sont les étapes à suivre pour vérifier son éligibilité ?

Dans la suite de cet article, nous allons détailler ensemble les différentes étapes à suivre pour vérifier son éligibilité au leasing social :

En premier lieu, il faudra vous munir de votre avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 pour déterminer si votre revenu fiscale de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros

sur les revenus 2022 pour déterminer si votre revenu fiscale de référence par part est Si c'est le cas, il vous sera demandé si vous parcourez plus de 15 km par jour pour vous rendre sur votre lieu de travail, ou bien plus de 8 000 km par an dans le cadre de votre activité professionnelle

ou bien plus de dans le cadre de votre activité professionnelle Si vous répondez à ces deux critères spécifiques, vous pouvez bénéficier du leasing social du gouvernement

Rappelons au passage que vous devez également être majeur et pouvoir justifier d'un domicile en France. En outre, le dispositif a vocation à être élargi courant 2024 à l'ensemble des Français dont le revenu fiscal de référence à inférieur à 15 400 euros. Pour l'heure, seulement 20 000 personnes pourront profiter du leasing social, la faute à un parc de véhicules électriques réduit.

Source : Mon leasing électrique