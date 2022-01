La Tesla Model X Plaid est le SUV le plus rapide au monde

La Tesla Model X Plaid s'est imposée comme le SUV le plus rapide du monde. D'après les premiers tests, elle offre des performances supérieures à celles promises par la marque américaine.

En juin dernier, Tesla a levé le voile sur la Model S Plaid, une berline qui s'impose comme la plus puissante des Tesla, avec un triple moteur électrique de 1020 chevaux, lui permettant d’atteindre une vitesse de pointe de 320 km/h. Elle dispose aussi d'une accélération record : moins de 2 secondes pour passer de 0 à 60 miles par heures (95 km/h).

Bien vite, des conducteurs ont poussé les performances de la voiture dans ses retranchements. La Tesla Model S Plaid a rapidement enregistré des records de vitesse. Sur une piste en ligne droite notamment, la voiture électrique a atteint les 100 km/h en seulement 1,99 seconde, un record pour une berline. Sur le circuit de Nürburgring Nordschleife en Allemagne, elle a parcouru un peu plus de 20 km en 7 minutes et 30 secondes.

La Tesla Model X version Plaid bat un record

Après les records de la Plaid S, c'est au tour de la Tesla Model X de montrer ce qu'elle a dans le ventre. La marque automobile propose en effet une version Plaid de son SUV. Cette déclinaison axée sur la performance offre 536 km d'autonomie et le passage de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes.

“Avec la plus grande puissance et l'accélération la plus rapide de tous les SUV, le Model X Plaid est le SUV le plus performant jamais produit. Les groupes motopropulseurs des Model X, combinés à une nouvelle architecture de batterie, peuvent délivrer un couple immédiat à n'importe quelle vitesse”, explique Tesla sur son site officiel.

Les assertions de la marque américaine se confirment lors des premiers tests. Les premières unités de la Tesla Model X Plaid sont en effet arrivés chez les concessionnaires aux Etats-Unis. La chaîne YouTube Vehicle-Virgins a pu tester les performances du véhicule et les résultats sont étonnants.

La voiture est capable de passer de passer de 0 à 0,96 km/h en seulement 2,3 secondes. C'est légèrement mieux (de deux secondes) par rapport aux promesses formulées par Tesla. Comme promis, la firme a développé le SUV le plus rapide au monde. Les premiers livraisons en Europe ne sont pas attendues avant plusieurs mois.