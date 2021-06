Volkswagen annonce l’arrêt des voitures à moteur thermique pour 2035

Volkswagen a annoncé son intention d'arrêter de vendre des véhicules à moteur à combustion interne sur le marché européen d'ici 2035 et de devenir complètement neutre en carbone d'ici 2050.

Volkswagen mise beaucoup sur ses nouveaux véhicules électriques comme l'ID.4. Le constructeur automobile allemand avait notamment été numéro 1 en Europe des ventes de voitures électriques en avril 2021. Pour finaliser son virage vers l’électrique, Volkswagen a déjà annoncé quand il mettra fin à la production de ses voitures thermiques,

En effet, on sait désormais que Volkswagen cessera de vendre des voitures à moteur à combustion en Europe d'ici 2035 avec l’objectif d’accélérer sa transition vers les véhicules électriques. Cependant, cet arrêt de la vente de voiture thermique devrait arriver plus tard aux États-Unis et en Chine, a déclaré un membre du conseil d'administration.

Volkswagen veut être neutre en carbone en 2050

« Nous avons fixé des objectifs et des jalons très clairs », a déclaré le chef des ventes de VW, Klaus Zellmer, au journal Münchner Merkur. « Nous rendrons l'ensemble de notre flotte neutre en CO2 d'ici 2050 au plus tard ». Environ 70 % des ventes de voitures de VW en Europe devraient être constituées de véhicules électriques d'ici 2030, a ajouté le dirigeant. Il espère que cela placera la marque en bonne position si l'Union européenne renforce encore ses objectifs en matière de changement climatique.

Pour l’instant, on sait que l’Europe va interdire la vente de voitures diesel et essence dès 2035. Les contours de cette législation ambitieuse seront déterminés dès l'année prochaine par les États membres de l’Union européenne.

L'annonce de Volkswagen n'est pas une surprise, car plusieurs constructeurs automobiles ont déjà confirmé leur intention de se passer des carburants fossiles pour leurs voitures dans un avenir proche. C’est par exemple le cas de Ford, qui ne vendra plus que des voitures électriques en Europe d’ici 2030.

Il convient de noter que l'échéance de 2035 n'est fixée que pour la marque Volkswagen et non pour l'ensemble du groupe Volkswagen. Zellmer a également déclaré que l'ensemble de la flotte de Volkswagen devrait être neutre en CO2 d'ici 2050.

Source : AFP