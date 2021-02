Volkswagen lance l’ID.4, son nouveau SUV compact 100% électrique à partir de 32 270 €

Après avoir lancé l'ID.3 et les éditions de lancement 1st Edition, Volkswagen lance officiellement le ID.4, son premier SUV compact 100% électrique. Les livraisons débuteront dès le mois de mars/avril 2021 et le véhicule sera proposée plusieurs motorisations, à partir de 32 270 €.

Après avoir connu le succès avec l'ID.3, sa première citadine compacte 100% électrique, Volkswagen poursuit son ascension dans le domaine de la mobilité électrique. Après avoir connu une explosion des ventes ses voitures électriques en 2020, le constructeur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

De fait, le marque allemande lance ce lundi 15 février le Volkswagen ID.4, son premier SUV compact électrique. Après avoir ouvert le bal avec les préventes de l'édition spéciale 1st Edition, c'est au donc aux modèles de la gamme classique ID.4 de prendre le relais. Avec l'ID.4, l'un des principaux concurrents de Tesla confirme son ambition de devenir “le leader mondial de la mobilité électrique”.

Un objectif de 100 000 ID.4 vendus en 2021

“L'ID.4 joue un rôle important. Avec ce modèle, Volkswagen élargit sa gamme et introduit un véhicule électrique sur le segment mondial qui affiche la plus forte croissance, celui des SUV compacts […] Avec le lancement mondial de l'ID.4, nous attirerons encore plus de clients vers l'électro-mobilité tout en renforçant notre offensive électrique. Nous espérons livrer plus de 100 000 ID.4 rien que cette année”, assure l'entreprise dans un communiqué officiel.

Les livraisons débuteront en mars/avril 2021, et pour l'heure, Volkswagen enregistre déjà 17 000 commandes. Dans un premier temps, l'ID.4 sera déclinée avec deux versions différentes, avant l'arrivée d'une version sportive, baptisée ID.4 GTX durant le cours de l'année :

La ID.4 Pure en finition City : batterie de 52 kWh , autonomie max. de 345 km (WLTP)

, autonomie max. de (WLTP) La ID.4 Pro : batterie de 77 kWh, autonomie max. de 520 km

Il faut ajouter à cela trois niveaux de performances :

109 kW (148 ch) ou 125 kW (170 ch) sur la version ID.4 Pure

(148 ch) ou (170 ch) sur la version ID.4 Pure 150 kW (204 ch) sur la version ID.4 Pro

Concernant les prix, Volkswagen évoque un prix de départ de 32 270 € TTC en France ou à partir de 249€/mois pour l'ID.4 Pure, une fois le bonus écologique dédié bien entendu. Pour rappel, le prochain véhicule de la gamme électrique de Volkswagen à voir le jour sera le ID.6, un SUV de grande taille qui s'appuiera lui aussi sur la plateforme MEB (Plateforme modulaire électrique) du constructeur.

Source : Volkswagen