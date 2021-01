Volkswagen a boosté ses ventes de voitures électriques de 200% en 2020

Le groupe Volkswagen, qui intègre aussi Audi, Skoda et Porsche, a présenté ses chiffres de vente pour l’année 2020. La firme allemande annonce avoir vendu deux fois plus de voitures électriques l’année dernière qu’en 2019. Sa meilleure vente est l’ID.3, tandis que la Porsche Taycan entre dans le Top 5. Et signe d’un changement profond, l’électrique et l’hybride rechargeable représentent plus d’une vente sur dix en Europe.

Hormis pour Tesla qui a réalisé une progression dithyrambique, l’année 2020 a été mauvaise pour le marché automobile. Au niveau mondial, le marché est en baisse. En France, le secteur automobile a fait l’objet d’un plan de relance à la fin du premier semestre visant à dynamiser les ventes de véhicules non polluants, notamment les modèles 100 % électriques comme la Zoe de Renault. Et à l’international, les chiffres ne sont pas bons non plus.

Lire aussi – Renault 4L : la célèbre voiture des années 60 de retour en version 100 % électrique ?

En voici un bon exemple. Volkswagen, premier groupe automobile allemand, a présenté ses chiffres de vente pour l’année 2020. Ils sont en baisse de 15,2 % par rapport à l’année 2019. Sur son principal marché, l’Europe de l’Ouest, les ventes de Volkswagen neuves reculent de 21,6 %. Cette baisse est évidemment moins marquée sur les périodes où le confinement a été assoupli. Sur le quatrième trimestre, elle n’est « que » de 5,7 %. Et en décembre, elle atteint 3,2 %.

Les voitures propres représentent 10 % des ventes en Europe

Dans ces chiffres, il y a cependant une note d’espoir. Celle des véhicules hybrides et électriques. En 2020, ces deux segments ont réalisé d’excellentes performances. Volkswagen a vendu 231 600 voitures 100 % électriques et 190 500 voitures hybrides rechargeables. Soit une progression en un an de 214 % et 175 %, respectivement. Cela veut dire que Volkswagen a vendu trois fois plus de véhicules propres en 2020 qu’en 2019.

En Europe de l’Ouest, l’accent est encore plus fort. 10,5 % des voitures vendues sont hybrides rechargeables ou 100 % électriques. Une voiture sur dix. Un an auparavant, ces deux catégories ne représentaient que 1,9 %. Volkswagen affirme que c’est en Allemagne que la progression est la plus forte, la part des véhicules propres passant de 1,5 % à 11,6 %. Et c'est logique : c'est en Allemagne que les immatriculations ont été le plus nombreuses en électriques et hybrides en 2020, devant la France.

L'ID.3, voiture électrique la plus vendue chez Volkswagen

Les voitures électriques les plus populaires du catalogue de Volkswagen sont l’ID.3, que nous avons testé en septembre, avec 56 500 unités vendues, et l’Audi e-tron, avec 47 300 unités vendues. Mais la Taycan de Porsche, dont nous avons publié l’essai, parvient à se hisser dans le Top 5. Une belle performance pour sa première année de commercialisation. Côté hybride, c’est la Vokswagen Passat et l’Audi Q5 qui s’emparent des premières places. Porsche arrive en troisième position avec la Cayenne. Retrouvez ci-dessous les Top 5 des deux catégories avec le nombre de ventes dans le monde pour chaque modèle. Pour rappel, en France, c'est la Renault Zoe la plus populaire, devant la l'ID.3.

Top 5 des voitures électriques :

Volkswagen ID.3 56 500 voitures vendues

Audi e-tron 47 300 voitures vendues

Volkswagen e-Golf 41 300 voitures vendues

Volkswagen e-up! 22 200 voitures vendues

Porsche Taycan 20 000 voitures vendues

Top 5 des voitures hybrides rechargeables :