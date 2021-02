Volkswagen ID.6 : découvrez les premières photos du futur SUV électrique

Alors que Volkswagen vient de présenter l’ID.4, une fuite révèle les photos de l’ID.6, le troisième véhicule de la gamme entièrement électrique de la marque allemande. SUV de grande taille, ce modèle devrait s’appuyer sur la plate-forme MEB, utilisée pour les ID.3 et ID.4. Et il s’inspire clairement du concept ID.Roomzz que Volkswagen a présenté il y a deux ans.

Début du mois de janvier 2021, Volkswagen affirmait, avec une certaine fierté, que le groupe connaissait déjà un certain succès dans les véhicules propres. Nous parlons ici de l’ensemble du groupe, et non de la marque seule. Nous y comptons donc également Audi, Porsche et Skoda. La firme allemande expliquait alors que les voitures propres (électrique et hybride rechargeable) représentent désormais 10 % des ventes en Europe, avec une multiplication par trois des ventes de modèle 100 % électrique.

Ce succès est bien sûr porté en très grande partie par la Volkswagen ID.3, qui a été vendue à 56 500 exemplaires en 2020. Elle est la voiture électrique la plus vendue en Allemagne et elle est en deuxième position en France, derrière la Zoe de Renault. En 2020, la firme allemande a enrichi cette gamme avec un second véhicule : la Volkswagen ID.4. Elle a été présentée en septembre. Et ce n’est qu’un début puisque Volkswagen a annoncé une électrification générale de son catalogue dans les prochaines années.

Un troisième modèle encore plus grand que l'ID.4

Le prochain modèle devrait être l’ID.6. Il s’agit d’un grand SUV, plus grand que l'ID.4. Son officialisation est attendue sous peu. Mais nous pouvons d’ores et déjà la découvrir grâce à quelques photos diffusées sur Internet. Elles proviennent de l’organisme chinois qui se charge de la certification des véhicules. Nous y découvrons la voiture de profil, de face et dos. Nous y découvrons également quelques coloris et quelques options, dont le toit ouvrant et la caméra frontale.

L’ID.6 mesure 4,8 mètres de long pour 1,8 mètre de large et quasiment 1,7 mètre de haut. L’empattement frôle les trois mètres. Un beau bébé. Cette voiture s’appuiera sur la plate-forme MEB (que Volkswagen utilise aussi pour les ID.3 et ID.4) et s’inspirera du concept car ID.Roomzz que la firme allemande a présenté en 2019.

Ce concept est équipé d’une batterie de 82 kWh, laquelle offre une autonomie de 450 kilomètres (norme WLTP). Le moteur électrique délivre une puissance de 225 kW. Enfin, la batterie supporte une charge rapide de 150 kW, avec la promesse d’une recharge de 80 % en une demi-heure. Reste à savoir ce que Volkswagen retiendra de cette fiche technique dans la version commerciale.

Source : Reddit