Volkswagen ID.4 : l’autonomie du SUV électrique augmente en 2022

Volkswagen a annoncé que son SUV électrique ID.4 Pro 2022 a une autonomie estimée par l'EPA à 450 km. C'est 32 km de plus que le modèle 2021, qui avait été évalué à 418 km par l'EPA l’année dernière.

Volkswagen a rafraîchi sa voiture électrique ID.4 pour l'année modèle 2022, et certains modèles de la série profitent désormais d’une autonomie améliorée. Dans le cas de l'ID.4 Pro, la nouvelle estimation de l'EPA est de 450 km, soit 32 km de plus que le modèle 2021. De même, l'autonomie de l'ID.4 Pro S à roues motrices réelles a été estimée par l'EPA à 431 km, tandis que les modèles AWD Pro et AWD Pro S ont été évalués à 404 km et 394 km d'autonomie, respectivement.

Il semblerait que Volkswagen n’ait pas modifié la batterie ni la propulsion de ses véhicules pour bénéficier de ces quelques kilomètres de portée supplémentaires. Quel que soit le mode de propulsion, tous les modèles ID.4 sont équipés d'un bloc batterie de 84 kWh produisant 201 chevaux ou 150 kilowatts de série sur les ID.4 à propulsion, le moteur supplémentaire pour la traction intégrale générant une puissance combinée de 295 chevaux (220 kW).

L'autonomie de l'ID.4 augmente, mais reste inférieure à la Tesla Model Y

Bien que Volkswagen ait revu l’autonomie de son SUV électrique à la hausse aux États-Unis, celle-ci reste toujours bien inférieure à celle proposée par son principal concurrent, le Tesla Model Y. En effet, le Tesla Model Y profite de 512 km d’autonomie dans sa version Long Range, tandis que la version Performance propose 487 km de portée.

Pour compenser son retard au niveau de l’autonomie, Volkswagen s’est également attaqué à la recharge rapide de ses véhicules. Le constructeur a augmenté le taux de charge rapide maximal de l'ID.4. La version de 2022 peut se recharger à une puissance de 135 kW au lieu de 125 kW sur le modèle de l’année précédente.

Volkswagen annonce également que la fonctionnalité “Plug and Charge”, qui vous permet de brancher simplement votre voiture à un chargeur pour qu'il commence à charger votre voiture et débiter votre compte sans aucune autre interaction, sera disponible plus tard dans l'année modèle. Pour l’instant, il semble que celle-ci ne sera disponible que dans les stations Electrify America. On ne sait pas non plus si les modèles européens de l’ID.4 2022 bénéficieront également de l’augmentation de l’autonomie.