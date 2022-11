Volkswagen est en tête des ventes européennes de voitures électriques en octobre

Le groupe Volkswagen prend la tête du classement des ventes de voitures électriques en Europe au mois d'octobre. Peugeot et Renault se classent quatrième et cinquième respectivement.

Si lorsqu’on parle de voitures électriques, c’est souvent le nom d’une entreprise américaine qui surgit à l’esprit, il ne faut pas oublier que les constructeurs automobiles « traditionnels » ont entamé, eux aussi, leur passage à la motorisation électrique. Le groupe Volkswagen, qui n’est jamais très loin d’être le premier constructeur mondial, peut se targuer d’être la compagnie qui a vendu le plus de véhicules électriques au mois d’octobre.

Le cabinet d’analyse JATO affirme que Volkswagen aurait vendu près de 30 000 automobiles électriques en octobre 2022, soit 25 % des ventes de la catégorie. Volkswagen annonce 10 nouvelles voitures électriques d’ici 2026. Comme la majorité de ses homologues, la compagnie mise à fond sur la motorisation électrique. Le plus gros succès du constructeur allemand est l’ID. Buzz, un monospace qui joue autant sur la nostalgie pour le mythique combi Volkswagen que sur les technologies les plus récentes.

Avec dix nouveaux modèles prévus d'ici 2026, Volkswagen est bien placé pour vendre toujours plus de voitures électriques

Rappelons que le groupe Volkswagen propose plusieurs centaines de références de voitures à travers de nombreuses marques : Audi, Seat, Cupra, Škoda, Porsche, Lamborghini ou encore Bentley, sans même compter les véhicules industriels de la compagnie. Et si dans son catalogue, il y a de tout pour tous, c’est bien la marque Volkswagen qui s’est le plus vendue. Si elle garde cette cadence, elle dépassera en volumes de ventes Tesla dès 2024

Volkswagen a écoulé 6069 ID.4 et 5409 ID.3. La troisième place du podium est occupée par la Fiat 500, à 5168 exemplaires. Les constructeurs français tirent aussi leur épingle du jeu. La Peugeot e-208 (4839) et la Mégane de Renault (4551) se classent respectivement quatrièmes et cinquièmes des meilleures ventes de voitures électriques en Europe. Ce type de véhicules se vend de mieux en mieux en Europe, et pour cause : la fin des voitures thermiques est programmée pour 2035. Sur le Vieux Continent, il s’est vendu 1 103 055 voitures électriques depuis le début de l’année, presque 25 % de plus que l’année dernière.