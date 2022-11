Le Volkswagen ID. Buzz peut parcourir 1000 km en un temps record, la preuve en vidéo

Le YouTubeur norvégien Bjørn Nyland s'est fait connaître en faisant passer un test bien particulier aux derniers véhicules électriques disponibles sur le marché : l'épreuve des 1000 km. Contre toute attente, le Volkswagen ID. Buzz, le combi électrique du constructeur allemand, s'est plutôt illustré lors de ce challenge.

Si vous êtes un amateur des chaînes YouTube spécialisées dans l'automobile, vous connaissez peut-être le norvégien Bjørn Nyland. Ce vidéaste s'est fait connaître notamment en imposant un test un peu particulier à chaque véhicule électrique disponible depuis peu sur le marché : l'épreuve des 1000 km.

Le principe est simple : constater en combien le temps les derniers modèles électriques du moment parcourent cette distance. Notez toutefois que le temps passé à recharger les batteries est compté dans le chrono final. Comme le rappellent nos confrères du site spécialisée InsideEv's, on retrouve en tête du classement établi par le Youtubeur la Kia Ceed PHEV avec 9 heures au compteur. Vient ensuite la NIO ES8 2021 avec 9 heures également, suivie de la Mercedes Benz EQS 450+ de 2022 avec 9h05.

Il y a quelques semaines, Bjørn Nyland a décidé de passer sur le banc de test le Volkswagen ID. Buzz, le fameux combi électrique du constructeur allemand. Pour rappel, le van électrique connaît déjà un grand succès et s'approche déjà de la rupture de stock. Une belle performance, d'autant qu'il n'est même pas encore disponible en concessions ! En effet, VW a déjà vendu plus de 10 000 exemplaires de l'ID. Buzz sur les 15 000 prévus pour le marché européen en 2022.

L'ID. Buzz prouve qu'il n'a pas peur des longs trajets

Alors, quels sont les résultats de l'ID. Buzz au test des 1000 km ? Avec ses 204 chevaux et sa batterie de 82 kWh, le combi électrique a parcouru la distance prévue en 10 heures et 30 minutes. Notez que la température moyenne extérieure était de 12 °C. Lors de son périple, le vidéaste a été contraint de s'arrêter à six reprises pour recharger la batterie du véhicule, avec une distance moyenne de 132 km entre chaque pause (après avoir parcouru les premiers 288 km).

La consommation énergétique moyenne du ID. Buzz s'élevait à 299 Wh/km, soit un résultat quasiment similaire à celui de l'Audi e-tron 55 SUV. Une chiffre plutôt bon pour un van pesant la bagatelle de 2 482 kilos à vide. On doit cette belle performance de l'ID. Buzz à ses capacités de recharge rapide, qui peuvent atteindre les 180 kW au pic. D'après les spécifications du constructeur, le combi peut se recharger de 5 à 80% en 30 minutes sur une borne à recharge ultra-rapide.