Voitures électriques : seulement 16,2 % des stations de recharges européennes sont en France

L'association ChargeUp vient de publier un rapport détaillé sur les infrastructures dédiées à la recharge des voitures électriques en Europe. L'occasion de faire le point sur le nombre de stations disponibles sur le Vieux Continent, mais aussi sur les disparités entre les différents pays. En effet, l'Allemagne et les Pays-Bas détiennent plus de 50% des stations installées en Europe.

Avec l'essor de la mobilité électrique, de nombreux pays investissement massivement pour proposer des solutions efficaces aux propriétaires de voitures électriques pour recharger leur véhicule. En France, l'objectif d'Emmanuel Macron d'atteindre les 100 000 bornes de recharge avant la fin 2021 n'a pas été rempli. Pour l'heure, l'Hexagone compte un peu plus de 53 000 stations de recharge. Soit seulement 16,2 % des stations de recharge disponibles en Europe.

C'est en tout cas ce que nous apprend le dernier rapport de l'association ChargeUp. Dans cette étude, l'organisme dresse un portrait détaillé des infrastructures dédiées à la mobilité électrique en Europe. On apprend notamment que les efforts des pays membres se sont nettement renforcés durant ces dernières années, puisque le nombre de bornes a été multiplié par six depuis 2015.

Sans grande surprise, les bornes en courant alternatif restent les plus répandues, puisqu'elles constituent 92% du parc existant, contre 8% seulement en courant continu. En mai 2022, l'Europe compte 330 000 stations de recharge réparties entre les différents états membres. Cela représente un chargeur pour 1370 habitants. Ici encore, 87 % du parc européen délivre une puissance inférieure à 22 kW (en courant alternatif), tandis que 3% seulement offrent plus de 100 kW en courant continu.

L'Allemagne et les Pays-Bas concentrent la majorité des bornes en Europe

Malgré tout, l'étude démontre qu'une poignée de pays regroupe la grande majorité des bornes de recharge installées en Europe. C'est par exemple le cas des Pays-Bas et de l'Allemagne, qui détiennent à eux seuls plus de 50 % du nombre total de stations, avec respectivement 122 000 et 65 000 bornes disponibles.

Pour 100 000 habitants, le Pays-Bas dispose ainsi de 699 bornes. Le Luxembourg suit juste derrière, avec 399 stations de recharge pour 100 000 habitants. La France est encore loin de figurer sur le podium, avec seulement 44 bornes pour 100 000 habitants. Malgré tout, il faut rappeler que des initiatives de la part d'entreprises privées participent au développement de l'offre dans l'Hexagone.

Carrefour a par exemple annoncé l'installation de 5000 bornes de recharge, accessibles sur les parkings de ses hypermarchés. Tesla a également signé un partenariat avec Casino pour intégrer des bornes Superchargeurs sur les zones de stationnement des magasins de l'enseigne de grande distribution. D'après ChargeUp, le parc de bornes de recharges sera multiplié par dix d'ici 2030. Soit près de 3 millions de bornes de recharge en Europe.