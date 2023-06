Hyundai et Toyota interdits de publicité en raison d’allégations trompeuses sur les temps de charge

Les publicités pour les voitures électriques Hyundai et Toyota ont été interdites pour avoir exagéré la vitesse de recharge et omis de mentionner la disponibilité limitée des chargeurs les plus rapides sur le réseau routier.

Mauvaise nouvelle pour Hyundai et Toyota, les constructeurs automobiles ne peuvent plus émettre de publicités au Royaume-Uni. L'organisme britannique de surveillance de la publicité a interdit les campagnes de Toyota et de Hyundai pour avoir exagéré la vitesse à laquelle les voitures électriques peuvent être rechargées et pour avoir trompé les consommateurs sur la disponibilité des points de charge rapide au Royaume-Uni et en Irlande.

En effet, sur les publicités récentes, Toyota affirmait par exemple que son véhicule électrique bZ4x pouvait être rechargé à 80 % en 30 minutes environ grâce à un système de charge rapide de 150 kW. Toyota annonçait également que les conducteurs pouvaient « facilement trouver des points de recharge rapide dans un certain nombre de lieux publics », en particulier dans les zones où « les conducteurs étaient les plus susceptibles d'en avoir besoin ».

Les affirmations des publicités n’étaient pas exactes

Du côté de Hyundai, la société annonçait en grande pompe sur son site internet avec la présence de joueurs de Chelsea que la Ioniq 5 pouvait être rechargée de 10 % à 80 % en 18 minutes à partir d'un chargeur de 350 kW.

Le problème, c’est que divers conducteurs se sont plaints à l’Advertising Standards Agency que ces affirmations n’étaient pas correctes. Les constructeurs ont finalement reconnu que ces chiffres avaient été obtenus dans des conditions parfaites, et qu’il n’était pas possible de les atteindre dans toutes les situations. En outre, les affirmations concernant la facilité de trouver et d'utiliser les chargeurs rapides à courant continu dans tout le Royaume-Uni ont aussi été contestées.

Il semblerait que Toyota a basé ses déclarations sur la disponibilité des chargeurs sur un service appelé Zap Map, qui indique l'emplacement des points de charge, mais ne filtre pas l'emplacement exact des chargeurs de 150 kW. La répartition des stations semble vraiment inégale, puisqu’il y aurait 419 chargeurs sur 134 sites à travers le Royaume-Uni, mais seulement sept en Écosse, deux au Pays de Galles et aucun en Irlande du Nord.