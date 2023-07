Une voiture de Formule E « débridée » pulvérise le record du monde de vitesse en salle

Une voiture de course électrique révolutionnaire de type Formule E, la GENBETA, a pulvérisé le record du monde de vitesse sur terre en intérieur de plus de 53 km/h après avoir atteint une vitesse maximale de plus de 218 km/h à l'intérieur d'un bâtiment à Londres.

Jake Hughes, au volant de GENBETA, une voiture de course électrique de Formule E, a battu le record du monde de vitesse sur terre en intérieur avec une vitesse maximale de 218,71 kmh, établissant ainsi une nouvelle marque dans le titre Guinness World Records. Le record de vitesse terrestre existant était de 165,2 km/h, établi en février 2021 par une Porsche Taycan.

Le record a été établi au centre ExCeL de Londres, où se déroulera ce week-end la finale de la saison de Formule E. La piste offre un tracé intérieur-extérieur unique, rendu possible par le fonctionnement sans émission de la Formule E.

Lire également – Il reçoit une amende record de 121 000 euros pour excès de vitesse

Une formule E devient la voiture la plus rapide au monde en intérieur

Hughes s'est mesuré à son collègue Lucas di Grassi (Mahindra Racing) dans une version modifiée et débridée des Formule E habituellement utilisées pour les qualifications. Chacun avait la possibilité d'établir un nouveau record sur la section intérieure de la piste et tous deux ont battu l'ancien record du monde lors de leurs trois essais avant de faire des tentatives officielles. Ni Hughes ni di Grassi n'avaient conduit la voiture GenBeta avant cette démonstration.

Celle-ci comportait une série de modifications visant à débloquer les performances de la voiture de course GEN3, qui a été introduite cette saison en Formule E. Cela lui a notamment permis d’offrir une puissance de sortie de la batterie améliorée de 400 kW, contre 350 kW dans la GEN3, grâce à l'activation du kit de transmission avant en traction, délivrant une traction intégrale pour la première fois dans une voiture de Formule E.

La voiture a également misé sur un nouveau composé de pneu iON Race, plus souple, permettant une mise en température plus rapide et une meilleure adhérence maximale, développé par Hankook Tire, fournisseur officiel de pneus de la Formule E. On retrouve également des parties imprimées en 3D pour réduire le poids du véhicule.

Un arbitre du Guinness World Records a surveillé les tentatives pour s'assurer que les pilotes répondaient à des critères stricts. Pour établir le record officiel de vitesse en intérieur, la voiture GENBETA devait partir d'un point de départ statique et s'arrêter complètement à l'intérieur d'une structure de bâtiment continue.