La Rimac Nevera devient la voiture électrique la plus rapide au monde avec 412 km/h au compteur

La Rimac Nevera, une hypercar développée par Rimac Group, une entreprise croate, vient de devenir la voiture électrique de série la plus rapide au monde en franchissant la barre des 412 km/h.

Après avoir réussi à parcourir 400 mètres en un temps ahurissant de 8,58 secondes il y a un peu plus d'un an, la Rimac Nevera vient de battre un nouveau record de vitesse pour une voiture électrique, en atteignant les 412 km/h.

Selon Rimac, la Nevera utilise ses quatre moteurs électriques pour produire environ 1 914 chevaux. Cela permet au bolide de passer de 0 à 161 km/h en 4,3 secondes et de 0 à 96 km/h en 1,85 seconde. Selon Rimac, la vitesse a été mesurée à l'aide du Racelogic V-Box, un appareil de mesure GPS de haute précision.

Rimac fait de l’ombre à Tesla avec sa nouvelle hypercar Nevera

La tentative de record s'est déroulée sur la piste ovale de l'Automotive Testing Papenburg, située en Allemagne, célèbre pour ses deux lignes droites de 4 km de long. L'hypercar était réglée sur le mode de vitesse maximale, qui réduit la traînée tout en maintenant la force descendante à des niveaux appropriés pour assurer la stabilité du véhicule.

On peut également noter qu’elle était équipée de pneus Michelin Cup 2R homologués pour la route, et sous la surveillance d'un technicien Michelin chargé de vérifier leur état. Mis à part les pneus, la voiture n’a donc subi aucune modification particulière, et a bien réussi à battre le record dans sa configuration d’usine.

Plus tôt cette année, une Tesla Model S Plaid modifiée a prouvé qu'elle n'était pas en reste en matière de vitesse de pointe, atteignant 348 km/h au Québec. La Model S Plaid est limitée en usine à 262 km/h, ou à 281 km/h avec le mode Track. On est donc bien loin des performances de la Rimac Nevera.

Le pilote d'essai de Rimac, Miro Zrnčević, a commenté cet exploit : « Voyager à 412 km/h signifie voyager à un tiers de la vitesse du son. Réaliser cela seul dans une voiture de route est incroyablement complexe, mais avec Nevera, nous avons créé une voiture capable de parcourir de longues distances sur une seule charge, de s'attaquer à des circuits de course serrés et sinueux et de battre des records de vitesse en ligne droite ».