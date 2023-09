Cette batterie du futur se recharge sans fil et ne perd jamais en efficacité

En se basant que la mécanique quantique, des chercheurs théorisent une batterie qui se recharge sans la brancher. Un procédé qui lui assure de conserver son efficacité maximale indéfiniment.



Smartphone, montre connectée, voiture électrique, ou globalement n'importe quel appareil sans fil. Ils ont tous un point commun : la batterie. Peu importe les performances de l'engin, s'il ne tient pas assez longtemps avant de devoir le recharger, son utilité en prend un coup. C'est pourquoi les constructeurs cherchent toujours à améliorer l'autonomie, la vitesse de charge ou la durée de vie des batteries. Les scientifiques se penchent aussi sur la question et font appel à des concepts physiques bien particulier.

La batterie de demain serait construit selon les principes de la mécanique quantique. C'est à dire l'étude des comportements des particules à l'échelle des atomes et plus petit encore. En exploitant ces phénomènes dans une batterie quantique, on créé un composant capable de stocker l'énergie très différemment des batteries traditionnelles. La libération d'énergie est ainsi plus rapide et plus efficace. Le souci est qu'une batterie de ce genre est très sensible aux perturbations externes. Le simple contact entre elle et un chargeur peut diminuer son efficacité.

En se rechargeant sans fil, une batterie quantique pourrait rester à 100 % de capacité indéfiniment

Pour pallier le problème, des chercheurs chinois ont mis au moins un système de recharge sans fil appelé “guide d'ondes”. Imaginez un rectangle en métal à l'intérieur duquel est généré un champ électromagnétique. La batterie et le chargeur sont placés dans le rectangle, sans se toucher, et les ondes s'occupent du reste. Avec ce procédé, on obtient une batterie qui peut se recharger presque à l'infini sans jamais perdre en efficacité. Une différence majeure avec les actuelles qui deviennent moins performantes au fil des cycles de recharge.

Ce n'est pas la première fois que la physique quantique est utilisée dans ce secteur. On parle déjà d'une batterie de voiture électrique permettant de rouler sans avoir besoin de se recharger par exemple. Ou, en guise d'intermédiaire, d'un rechargement de véhicule électrique en à peine 9 secondes. La théorie étant démontrée, il reste un obstacle de taille avant de voir se généraliser les batteries quantiques : trouver comment les produire à grande échelle tout en contrôlant leur impact environnemental.

Source : Trust My Science