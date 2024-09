Voici quand sort Horizon Zero Dawn Remastered sur PS5 et PC, préparez-vous à une claque graphique

Sony officialise la date de sortie du Remastered d'Horizon Zero Dawn, jeu de 2017. Il arrive très bientôt sur PlayStation5 et sur PC. Les différences graphiques avec la version d'origine sont saisissantes.



La conférence State of Play de Sony, tenue dans la nuit du mardi 24 septembre au mercredi 25 chez nous, fut l'occasion de repérer quelques titres intéressants. Le plus remarquable d'entre eux est sûrement la suite de Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei, mais un remake attendu depuis longtemps a également eu droit à quelques minutes de gloire. À l'origine, un jeu sorti en 2017, exclusivité PlayStation 4 qui devient l'un des plus gros succès de la console : Horizon Zero Dawn.

Le jeu met en scène Aloy dans un monde post-apocalyptique où la civilisation humaine s'est effondrée au profit des machines, notamment des animaux robotiques. L'open world rencontre un franc succès et donne naissance à une suite également très bien accueillie : Horizon Forbidden West sur PS5. Plus de 7 ans après, les fans espèrent une nouvelle version du premier opus, remis au goût du jour pour exploiter au mieux les capacités de nos machines d'aujourd'hui. Et Sony a exaucé leur souhait.

Horizon Zero Dawn Remastered arrive très bientôt sur PS5 et PC

Le développement d'Horizon Zero Dawn Remastered ne date pas d'hier. Il va enfin débarquer sur PlayStation 5 et PC avec “une multitude d'améliorations technologiques, visuelles et de fonctionnalités“. Tant qu'à faire, il intégrera l'extension Frozen Wilds. Vous pouvez déjà constater le travail effectué sur les graphismes dans le trailer vidéo ci-dessous. Plus de 10 heures de conversations entre personnages ont été réenregistrées, les modèles et animations de ces derniers bénéficiant d'un lifting impressionnant.

Que ce soit au niveau des sons, des lumières, de la compatibilité avec la manette DualSense ou encore des temps de chargement, tout a été repensé pour correspondre aux attentes actuelles. Horizon Zero Dawn Remastered sort le 31 octobre sur PS5 et PC. Il est également compatible avec la PS5 Pro. La version PC peuvent profiter du DLSS 3 de Nvidia ou du FSR 3.1 d'AMD. Cerise sur le gâteau : les sauvegardes du jeu original fonctionnent avec le remake. Vous pouvez donc commencer directement un New Game+ si l'envie vous prend.