Voici le nouveau Tesla Model Y Performance, le crossover électrique qui file à 250 km/h

Après avoir entretenu le suspense avec un teaser mystérieux, Tesla dévoile enfin le Model Y Performance. Cette version sportive du crossover électrique promet plus de vitesse et plus d’innovations. Les premières livraisons en Europe sont attendues dès le mois prochain.

Hier, Tesla a surpris son public avec une vidéo de seulement dix secondes diffusée sur X. Sur un fond rouge, on distinguait la silhouette d’un aileron arrière avant qu’apparaisse la date du 29 août 2025 accompagnée du message “Spoiler alert”. Il n’en fallait pas plus pour enflammer les discussions : certains imaginaient une nouvelle berline, d’autres un modèle inédit pour l’Europe. Mais la plupart des regards se tournaient vers le Model Y, dont la déclinaison sportive manquait encore au catalogue depuis le restylage du début d’année.

La réponse est arrivée dès aujourd’hui, avec la présentation officielle du Model Y Performance. Cette version sportive du crossover électrique apporte des nouveautés techniques et esthétiques. Elle intègre une batterie haute tension optimisée offrant jusqu’à 580 kilomètres d’autonomie selon la norme WLTP, soit seulement 6 km de moins que la déclinaison Long Range.

Le Tesla Model Y Performance gagne en vitesse, en confort et en équipements intérieurs

Doté de deux moteurs électriques, le Model Y Performance 2025 passe de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes et peut atteindre 250 km/h en vitesse de pointe. Par rapport au modèle Long Range à transmission intégrale, il est plus rapide de 1,3 seconde et gagne 49 km/h en vitesse maximale. La garde au sol est abaissée à 151 mm, et le poids grimpe à 2 033 kg, soit 36 kg de plus que la version Long Range.

La suspension adaptative, inédite sur la gamme, ajuste en continu le comportement en fonction de la route et du style de conduite. À l’extérieur, le Model Y Performance arbore un kit carrosserie spécifique avec un aileron arrière et des jantes Arachnid 2.0 de 21 pouces. L’habitacle profite d’un écran central de 16 pouces en Ultra HD, de finitions en fibre de carbone et de sièges sport chauffants, ventilés et réglables électriquement. Un système audio à 16 haut-parleurs équipe aussi de série ce modèle, dont le prix démarre à 61 990 euros, soit environ 9 000 euros de plus que la version Long Range.