Tesla va présenter une nouvelle voiture demain, qu’est-ce que ça peut bien être ?

Sans tambours ni trompettes, Tesla annonce la présentation d'une nouvelle voiture électrique dès demain, 29 août 2025. Les paris sont ouverts pour deviner le modèle, même s'il y en un plus probable que d'autres.

Les grandes entreprises ont globalement 3 choix en matière de communication sur un produit à venir. Elles peuvent y aller franco et dévoiler ce dernier sous toutes les coutures, accompagné d'une date de sortie. Ou bien elles diffusent des images ou des courtes vidéos plus ou moins mystérieuses pour faire monter la “hype” comme on dit. Et puis il y a la troisième méthode, moins courante, mais pas moins efficace : annoncer l'arrivée du produit en question le jour-même ou, comme ici, la veille.

Tesla a choisi la dernière solution via un clip de 10 secondes sur X (Twitter). Il est posté par le compte officiel Tesla Europe & Middle East et non par le compte principal de la marque, ce qui étonne déjà. Sur fond rouge, on voit ce qui semble être l'aileron arrière d'un véhicule avant que la date “29 08 25” s'affiche. Si vous lisez cet article le jour de sa publication, Tesla présentera sa nouvelle voiture demain, le 29 août 2025. Les mots “Spoiler alert” accompagne la vidéo. Pour rappel, un aileron de voiture se dit “spoiler” en anglais.

Tesla dévoilera un nouveau modèle de voiture électrique demain, 29 août 2025

Depuis la diffusion de la vidéo, tout le monde y va de ses pronostics. Que va donc nous sortir Tesla ? L'hypothèse la plus probable est une nouvelle version de la Model Y Performance. Quand Tesla a sorti la Model Y restylé au début de l'année 2025, rien n'avait été évoquée sur sa déclinaison sportive pourtant attendue. Il est donc très possible que l'entreprise nous en dise plus à son propos.

Spoiler alert pic.twitter.com/mEcYSAt2Gj — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) August 27, 2025

Ce n'est pas la première fois que la firme d'Elon Musk utilise ce genre de procédé. On se rappelle qu'en Chine, Tesla a lancé le Model YL, version allongée de la Model Y disponible en France, sans en avoir parlé au préalable. Rendez-vous demain pour connaître le fin mot de cette histoire.