Voici la vitesse de recharge du Galaxy S25 Edge, n’attendez pas une révolution

Quelques jours après son annonce officielle, le Galaxy S25 Edge refait parler de lui. Une entrée dans une base de certifications chinoise dévoile la vitesse de recharge du smartphone.



Le dernier Unpacked de Samsung était très largement prévisible. La firme a révélé la série des Galaxy S25 dont on savait à peu près tout après des mois de fuites, comme à l'accoutumée. La seule “nouveauté” est arrivée en fin de conférence avec une vidéo de présentation du Galaxy S25 Edge, le plus fin jamais conçu par la marque sud-coréenne. Le mobile, que l'on appelait Slim jusqu'alors, a même été présenté aux personnes présentes sur place.

L'existence de l'appareil était connue, mais il faut bien admettre que cette fois-ci, on n'en sait pas encore grand chose. Le S25 Edge devrait afficher une épaisseur de 6 mm, ce qui battrait le futur iPhone 17 Air et ses 6,25 mm supposés. Grâce au site de certifications chinois 3C, on apprend également ce qui sera la vitesse de recharge maximale du smartphone. L'entrée fait référence à un modèle nommé SM-S9370, soit la même numérotation que pour le S25 Slim avant qu'il change de nom.

Le Samsung Galaxy S25 Edge se rechargera à cette vitesse et c'est une petite déception

Celles et ceux qui s'attendaient à une amélioration par rapport aux Galaxy S précédents vont être déçus : 25 W, soit la même vitesse que pour les Galaxy S25 et S25+, elle-même identique à celle du Galaxy S24. Le site nous apprend également que le chargeur ne sera pas inclus dans la boîte du téléphone. Quant à la capacité de la batterie, il est probable qu'elle soit inférieure à celle des autres modèles de la série, finesse oblige.

Lire aussi – Les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra profitent de la même configuration matérielle, qu’est-ce que ça change ?

Pour le reste, il faudra attendre. Le S25 Edge sera plus léger que ses grands frères, sans pour autant que l'on puisse s'avancer sur un poids précis. En toute logique, il serait comme eux équipé d'un processeur Snapdragon Elite et de 12 Go de mémoire RAM. Le Galaxy S25 Edge devrait sortir vers le mois d'avril 2025.

Source : 91mobiles