iPhone 17 Air : voici son épaisseur attendue, il serait bien le smartphone le plus fin d’Apple

On en sait plus sur l'épaisseur supposée du futur iPhone 17 Air, le smartphone le plus fin d'Apple. Si elle se confirme à sa sortie, il sera moins épais que l'actuel détenteur du record.

Le smartphone du futur sera fin ou ne sera pas. Pas tous, mais au moins l'un des modèles proposés dans une série de haut de gamme. C'est apparemment le raisonnement des plusieurs constructeurs de mobiles en ce moment. Les rumeurs concernant la sortie mondiale d'un Galaxy S25 Slim vont bon train, tandis que chez Apple, ils sont plusieurs à attendre l'iPhone 17 Air, son équivalent.

La marque à la pomme croquée veut innover. La série des iPhone 17 devrait être une rupture avec les précédentes, ce qui se traduirait entre autres par un choix de design assez radical pour les iPhone 17 Pro et Pro Max. L'arrivée d'une version moins avancée techniquement, mais bien plus fine que les autres s'inscrit dans cette volonté de changement.

L'iPhone 17 Air sera le plus fin jamais conçu par Apple, voici son épaisseur supposée

Paradoxalement, les derniers rapports laissent penser que l'iPhone 17 Air sera fin, certes, mais pas le smartphone plus fin d'Apple. Le très bien informé Mark Gurman affirme aujourd'hui le contraire. Selon lui, la firme y intégrera son propre processeur, au détriment de Qualcomm. Grâce à cette puce maison, Apple pourra proposer un appareil 2 mm plus fin que l'iPhone 16 Pro.

Lire aussi – iPhone 17 : voici la fiche technique attendue pour tous les modèles, 2 ans avant leur sortie

Ce dernier affichant une tranche de 8,25 mm, on peut en déduire que l'iPhone 17 air fera environ 6,25 mm d'épaisseur. Il bat ainsi le record détenu chez Apple par l'iPhone 6 de 2014 et ses 6,9 mm, jamais égalés et encore moins dépassés depuis.

La question est maintenant de savoir si ce modèle répondra à une véritable attente des utilisateurs. Cela fait des années que les smartphones haut de gamme sont suffisamment fins pour qu'on ne plaigne jamais de leur épaisseur. En tout cas chez la majorité des propriétaires. D'après le journaliste, le changement de processeur devrait également permettre d'autres types d'appareil comme le fameux iPhone pliable que beaucoup espèrent.

Source : Bloomberg