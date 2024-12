Voici à quoi devrait ressembler l’iPhone 17 Pro Max, préparez-vous à un gros changement de design

Un rendu du futur iPhone 17 Pro Max montre un design radicalement différent de celui de ses prédécesseurs. Il colle avec les différentes rumeurs à ce sujet. Voici de quoi se faire une idée.

La nouvelle année approche, et avec elle les envies de changements. Pas les bonnes résolutions comme celle d'enfin se mettre au sport, mais plutôt la volonté de rompre avec une formule vue et revue depuis des années. Apple pourrait bien faire cette promesse en 2025. Nous sommes encore à plusieurs mois de la sortie des iPhone 17 que déjà les rumeurs vont bon train concernant le design qu'adopteront les futurs smartphones à la pomme croquée.

Lire aussi – iPhone 17 Air : voici son épaisseur attendue, il serait bien le smartphone le plus fin d’Apple

Depuis l'iPhone 11 de 2020, on retrouve systématiquement l’îlot photo arrière dans un carré en haut à gauche du dos du mobile. Seul le nombre d'objectifs change en fonction des modèles. Pourtant, plusieurs personnes s'attendent à ce que cette configuration disparaisse en 2025. Apple adopterait celle de la concurrence en s'inspirant ouvertement des derniers Pixel avec un bloc de capteurs horizontal sur la longueur de la face arrière. Et ce n'est pas tout.

L'iPhone 17 Pro Max ne ressemblerait pas du tout à ses prédécesseurs

D'autres sources disent que les iPhone 17 Pro et Pro Max auront un dos à la fois en aluminium et en verre. Outre l'abandon du titane, cela donnerait un look très marqué aux appareils. Le Youtubeur russe Wylsacom, chaîne cumulant 11,5 millions d'abonnés, penche aussi pour ce choix radical. Il diffuse même un rendu de l'iPhone 17 Pro Max en se basant sur les dernières informations en date. Le voici ci-dessous.

La distinction entre l'aluminium (en haut, avec les capteurs photo) et le verre (la zone rectangulaire plus sombre aux bords arrondis) est on ne peut plus claire. Rappelons que la partie en verre est conservée pour assurer la compatibilité des iPhone 17 avec la recharge sans fil. À 9 mois de la sortie de ces derniers, le design a encore le temps de changer. En attendant, vous pouvez voir l'ensemble des rendus dans la vidéo qui suit.