La Nintendo Switch 2 fera l’impasse sur l’écran OLED cette année, ça se confirme

Si l’on pouvait espérer que la Nintendo Switch 2 hériterait de la technologie d’écran OLED que l’on retrouve sur le modèle le plus récent, la nouvelle console devrait finalement se contenter d’une dalle LCD.

Cela fait maintenant plusieurs mois que différents rapports semblent tous pointer vers une mauvaise nouvelle pour la prochaine console de Nintendo, que nous appelons pour l’instant Switch 2. Dès l’été dernier, différents médias ont annoncé que la Nintendo Switch 2 devrait se contenter d’un écran LCD, et il semblerait que cette information se confirme à mesure que nous approchons du lancement.

En effet, Hiroshi Hayase, analyste chez Omdia, un cabinet de recherche, a déclaré à Tokyo que le prochain appareil de Nintendo sera à l'origine d'un doublement des livraisons de ce que l'on appelle les “amusement displays” en 2024. En clair, il s’agit de dalles LCD, et non OLED. Ses recherches se concentrent sur les écrans utilisés pour les appareils de jeu et de divertissement, et il base ses prévisions sur des vérifications auprès des entreprises de la chaîne d'approvisionnement.

La Switch 2 devrait se contenter d’un écran LCD

L'un des fournisseurs de la nouvelle console est Sharp Corp, une société basée à Osaka qui fabrique des panneaux LCD et d'autres composants électroniques. L’entreprise, qui appartient à Foxconn Technology Group, un fabricant contractuel taïwanais, avait elle aussi déclaré l'année dernière qu'il travaillait en étroite collaboration avec le fabricant d'une future console qui en était alors au stade de la recherche et du développement.

Tout porte aujourd’hui à croire que Nintendo utilisera un écran LCD de 8 pouces sur sa Nintendo Switch 2. Il sera donc un peu plus grand que l’écran de 7 pouces de la Nintendo Switch OLED, mais offrira alors un contraste moins impressionnant. D’après ce que l’on sait d’autres fuites, il est aussi probable que Nintendo améliore la définition à 1080p, contre 720p actuellement. L’écran serait donc plus détaillé, mais aussi plus énergivore. Ce qui est sûr, c’est qu’un tel changement pourrait bien pousser certains joueurs à utiliser la console principalement dockée, plutôt qu’en mode nomade.