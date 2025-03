Google transforme le menu de son assistant Gemini et intègre un outil puissant sur mobile

Google continue d’enrichir son assistant IA avec des outils toujours plus avancés. Une nouvelle mise à jour de l’application mobile simplifie l’accès aux fonctions clés. Elle marque aussi l’arrivée d’un outil pensé pour créer du contenu directement depuis son smartphone.

Les applications d’intelligence artificielle évoluent très rapidement. Sur mobile, les développeurs cherchent à simplifier les interfaces tout en ajoutant des fonctions plus poussées. Il devient par exemple possible de générer du texte, de créer des images ou de faire des recherches complexes directement depuis une simple appli. Ces ajouts les rendent plus utiles au quotidien, que ce soit pour écrire un message, résumer un article ou répondre à une question précise.

Gemini, l’assistant IA de Google, suit cette tendance avec des mises à jour régulières. En janvier 2025, l’application Android avait déjà bénéficié d’une refonte majeure, modernisant son interface et intégrant un menu “plus” (+) plus compact. Ce dermier offrait déjà un accès rapide à l’appareil photo, à la galerie et à certains fichiers. Désormais, Google pousse encore plus loin avec un nouveau design et l’ajout de Canvas, un outil pensé pour rédiger du texte ou générer du code, directement depuis l’application mobile.

Gemini affiche un menu simplifié et ajoute Canvas pour créer depuis un smartphone

Le nouveau menu “plus” n’est plus présenté sous forme de liste verticale. Il affiche désormais des boutons visuels côte à côte, pour accéder rapidement aux fonctions principales: appareil photo, galerie, fichiers et Google Drive (uniquement sur Android). Juste en dessous, deux nouveaux raccourcis apparaissent. Le premier, « Deep Research », permet de lancer une requête approfondie sans changer de modèle. Le second, « Canvas », ouvre un espace dédié à la création de contenu, que ce soit pour des documents structurés ou du code simple.

Canvas, déjà disponible sur le web, arrive pour la première fois sur mobile. Sur smartphone, l’outil est plus limité : il n’inclut pas d’interface en écran partagé et ne permet pas d’éditer directement le contenu généré. Pour modifier un document, l’utilisateur doit revenir à la conversation principale et soumettre une nouvelle consigne. Il est cependant possible de consulter les versions précédentes et suivantes grâce à une barre de navigation située en haut de l’écran. Cette intégration s’inscrit dans une série d’ajouts récents à Gemini, comme la fonction Audio Overviews, qui permet de résumer oralement les réponses dans certaines situations.