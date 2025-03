Vous pouvez maintenant créer gratuitement votre assistant IA perso avec Gemini, on vous montre où ça se passe

Gemini continue d’évoluer à grande vitesse et devient de plus en plus complet. Google vient d’activer gratuitement une fonction qui permet à chacun de créer son propre assistant personnalisé.

Avec Gemini, Google offre tout un tas de fonctions avancées qui étaient auparavant réservées à ses abonnés payants. Mémoire des conversations, intégration dans plusieurs services, la version gratuite de l’IA devient si complète qu’on peut légitimement se demander si la version Premium reste indispensable. L’outil prend la forme d’un véritable assistant personnel, capable de s’adapter à des usages variés selon les besoins de chacun.

C’est dans cette logique que Google annonce l’arrivée gratuite des “Gems” dans son application Gemini. Ces assistants IA sur mesure, autrefois réservés aux abonnés Google One AI Premium, sont désormais ouverts à tous les utilisateurs Android et iOS. Chaque Gem fonctionne de manière indépendante, avec ses propres consignes et son propre comportement. Il est possible de choisir parmi plusieurs modèles prédéfinis ou de créer un assistant entièrement personnalisé en fonction d’un usage précis, qu’il s’agisse de rédaction, de codage ou même d’aide à l’apprentissage.

Les Gemini Gems deviennent gratuits et accessibles sur mobile, mais leur création reste limitée au web

Les Gems fonctionnent comme des versions personnalisées de l’assistant Gemini. Google en propose plusieurs prêts à l’emploi : un coach pour apprendre plus facilement, un partenaire pour coder, un guide de carrière, un éditeur de texte ou encore un assistant pour trouver des idées. L’utilisateur peut aussi créer son propre assistant depuis la version web, en lui donnant un nom, des instructions précises et même jusqu’à dix fichiers pour enrichir ses réponses. Chacun d’eux peut ainsi adopter un ton ou une spécialisation différente selon les tâches à effectuer.

Sur mobile, les Gems sont accessibles depuis l’application Gemini en cliquant sur la photo de profil, puis dans le menu “Gestionnaire de Gems”, ou via le menu latéral à gauche, où l’on trouve aussi l’historique des conversations.

Il est donc possible de les utiliser partout, mais leur création nécessite encore un ordinateur via le site gemini.google.com. Avec cette fonctionnalité désormais gratuite, Google se positionne clairement face à OpenAI. Ce dernier propose un service similaire avec ses GPTs personnalisés, mais il le réserve aux abonnés ChatGPT Plus à 20 euros par mois. En rendant les Gems accessibles à tous, Google continue de démocratiser l’intelligence artificielle tout en fidélisant ses utilisateurs avec des outils puissants sans surcoût.