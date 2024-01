Android Auto : l’assistant vocal se dote d’un nouveau design plus intuitif

Comme le montre une récente vidéo sur leur chaîne YouTube, Google lance une mise à jour pour Google Assistant sur Android Auto. Cette version 11.2, actuellement en bêta, repense l'interface d'écoute et les réponses vocales pour une utilisation encore plus intuitive.

Android Auto continue d'innover, avec des améliorations comme celles introduites par le Galaxy S24, offrant des fonctionnalités exclusives pour les utilisateurs dans leurs voitures. En outre, lors du CES 2024, Android Auto a révélé une série de nouveautés visant à simplifier la planification des trajets, soulignant l'importance croissante de l'intégration intelligente et de la personnalisation dans les systèmes automobiles.

Ces avancées incluent des fonctionnalités comme le calcul de l'autonomie en temps réel, qui permet aux conducteurs d'estimer l'état de la batterie de leur voiture à l'arrivée et de planifier des arrêts en station de recharge si nécessaire. En parallèle, la version 11.2 d'Android Auto, actuellement en bêta, apporte une refonte significative de Google Assistant. L'entreprise promet une utilisation plus riche et intuitive, notamment grâce à une interface d'écoute et de réponse vocale améliorée.

L'interaction vocale d’Android Auto devient encore plus intuitive avec cette mise à jour

La version 11.2 d'Android Auto, présentée dans une vidéo sur la chaîne YouTube officielle d'Android, introduit une interface utilisateur remaniée pour Google Assistant. Cette mise à jour affiche une invite “Hi, how can I help you?” pour initier l'interaction lorsque l'utilisateur n'a pas encore commencé à parler. Une fois que l'utilisateur s'exprime, l'assistant retranscrit le discours en temps réel le long de la barre inférieure, remplaçant les icônes d'applications. Cette innovation vise à améliorer l'interaction vocale, la rendant plus naturelle et moins distrayante, surtout lors de la conduite.

En complément des changements dans l'interface d'écoute, la refonte concerne aussi la manière dont les réponses vocales sont affichées sur Android Auto. La vidéo montre que ces réponses s'intègrent désormais dans les espaces libres de l'écran, évitant ainsi de gêner l'affichage des cartes de navigation. La mise à jour comprend une incitation “Parle maintenant” pour la dictée de messages, avec des options “Annuler” et “Envoyer”. L'ajout de détails de contact et d'icônes d'applications rend l'interface plus conviviale et visuellement attractive. Ces changements rendent l'application plus facile et agréable à utiliser. Cette mise à jour se concentre sur la simplification de l'utilisation de Google Assistant et l'amélioration de la fonctionnalité générale du système.

Source : Reddit