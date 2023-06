Les Xiaomi 13T arrivent dès septembre à un tarif réduit, voici leur fiche technique

Alors que les prochains Xiaomi 13T ne sont pas attendus avant de nombreuses semaines, on sait déjà presque tout de leurs fiches techniques, mais également de leurs tarifs. La bonne nouvelle, c’est qu’ils seront moins chers que la série 13.

Avec le lancement des Xiaomi 13, 13 Pro et plus récemment le 13 Ultra en France, les fans du fabricant chinois ont été assez déçus de voir les tarifs augmenter significativement cette année, et le nombre d’options plus abordables diminuer. Heureusement, Xiaomi prévoit une nouvelle série 13T qui devrait corriger ce problème.

Le célèbre leaker SnoopyTech a déjà levé le voile sur la fiche technique des prochains Xiaomi 13T et 13T Pro, mais également leurs tarifs. S’ils seront bien plus chers que la série 12T précédente, les deux appareils s’annoncent moins onéreux que le Xiaomi 13.

Quels tarifs pour les Xiaomi 13T et 13T Pro ?

D’après SnoopyTech, on peut attendre le Xiaomi 13T à partir de 599 livres sterling, soit entre 700 et 800 euros en France. De son côté, le Xiaomi 13T Pro sera lancé à 799 livres sterling. C’est moins que les 849 livres sterling du Xiaomi 13, qui était arrivé en France à 999 euros. On peut donc s’attendre à un modèle Pro sous la barre des 950 euros chez nous.

En plus d’être moins cher que la série principale, le Xiaomi 13T Pro s’annonce également plus puissant. Xiaomi prépare l’arrivée d’un mystérieux SoC surpuissant, probablement le Snapdragon 8+ Gen 2, ou bien un MediaTek Dimensity 9200+. De son côté, le Xiaomi 13T se contentera d’une puce « 4 nm pour flagship », probablement un Snapdragon 8+ Gen 1 compte tenu du tarif agressif.

Pour ce qui est du reste de la fiche technique, SnoopyTech confirme la présence d’un écran 144 Hz CrystalRes AMOLED, d’une batterie de 5000 mAh, une recharge 120W (67W sur le 13T) et une partie photo signée Leica.

Les deux smartphones sont attendus le 1er septembre prochain, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour le Xiaomi 13T, et 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage pour le Xiaomi 13T Pro. Il reste maintenant à préciser les références des processeurs utilisés, mais également des caméras.

Voici un récapitulatif des spécifications attendues :

Xiaomi 13T :

Snapdragon 8+ Gen 1

8 Go de RAM et 256 Go de stockage

5000 mAh / 67W

Ecran 144 Hz CrystalRes AMOLED

Xiaomi 13T Pro :