Nothing Phone (2) : son nouveau design révélé en vidéo juste avant le lancement

Le Nothing Phone (2) est l’un des smartphones les plus attendus de l’année grâce à son design atypique, et ce dernier se dévoile déjà dans une vidéo prise en main du youtubeur MKBHD.

L’année dernière, le youtubeur MKBHD avait été le premier à lever le voile sur le design du Nothing Phone (1). Cette année encore, le fabricant anglais l’a autorisé à dévoiler en vidéo la nouvelle apparence du Phone (2), que l’on attend dès le 11 juillet prochain.

Il ne s’agit cependant pas exactement de la première fois que nous avons droit à un aperçu du Nothing Phone (2). Le leaker OnLeaks avait déjà dévoilé son design il y a quelques semaines maintenant, mais il s’avère finalement que quelques éléments diffèrent des rendus partagés précédemment. De plus, le smartphone est déjà largement testé en Inde, ce qui a conduit à quelques fuites ces derniers jours.

Le Nothing Phone (2) a droit à un nouveau design

Comme le montre MKBHD dans sa vidéo, le Nothing Phone (2) a tout d’abord droit à un nouveau coloris : gris. Le fabricant a également apporté des modifications à son système Glyph, ces LEDs disposées aux dos du smartphone qui une fonction bien précise pour certaines d’entre elles. Les LEDs sont désormais découpées en 11 parties différentes, contre 5 sur le modèle précédent.

Nothing avait dévoilé s’être associé à Swedish House Mafia pour vous permettre de créer vous-même des animations avec les LEDs pour vos sonneries, donc l’ajout de LEDs devrait permettre d’être encore plus créatif.

L’une des LEDs du Nothing Phone (2) sera largement personnalisable, puisqu’elle vous laissera suivre des minuteurs, ou se comportera comme une barre de progression pour le niveau sonore de votre smartphone. Des applications tierces devraient également tirer parti de cette LED, dont notamment Uber, pour indiquer à quelle distance se trouve votre chauffeur.

Contrairement au Nothing Phone (1), la seconde génération utilise cette fois-ci un poinçon au milieu de l’écran, ainsi que du verre un peu plus arrondi au dos. On retrouve toujours des bordures plates sur les tranches, mais le smartphone devrait être plus agréable à prendre en main. L’écran offre également des bordures noires toujours plus fines, ce qui devrait renforcer l’aspect premium de l’appareil.

Plutôt que de drastiquement modifier l’apparence du smartphone, Nothing s’est donc concentré sur la partie logicielle et la personnalisation, ce qui avait été demandé par de nombreux utilisateurs. Nous avons hâte de pouvoir essayer par nous-mêmes toutes ces nouvelles fonctionnalités. Rendez-vous le 11 juillet prochain pour en savoir davantage.