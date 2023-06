Les prix du Nothing Phone 2 ont fuité sur la toile, ils risquent de refroidir pas mal de monde

Le Nothing Phone 2 s’annonce comme la nouvelle star des smartphones abordables. Diverses fuites nous ont donné une idée de ses capacités, mais il restait mystérieux sur un aspect : son prix.

Un membre de Twitter vient de dévoiler le prix du Nothing Phone (2) pour la France et l’Europe, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est surprenant. Bien évidemment, le tweet de notre informateur est à prendre au conditionnel, et nous aurons confirmation de sa véracité dès le 11 juillet prochain, mais billbil-kun présente, le plus souvent, des informations fiables.

À lire — Nothing Phone 2 : le smartphone va profiter de trois ans de mises à jour Android

Carl Pei, le PDG de Nothing, a confirmé que la capacité de la batterie de son nouveau smartphone sera de 4700 mAh et qu’il sera propulsé par un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, celui même que l'on retrouve dans le Galaxy Z Flip 4, par exemple. Une nouvelle est quelque peu décevante lorsque l’on sait que le Snapdragon 8 Gen 2 est de plus en plus souvent adopté dans les smartphones de milieu de gamme.

Le Nothing Phone (2) sera bien plus cher qu'on ne l'imaginait

M. Pei justifie la décision d’utiliser un SoC moins récent dans le Noting Phone (2) par le fait que sa compagnie « privilégie l’expérience utilisateur plutôt que d’être la première dans la course aux spécifications. De plus, les dernières technologies ont un coût qui n’est pas toujours justifié du point de vue des avantages apportés à l’utilisateur. Le choix du Snapdragon 8+ Gen 1 garantit que le téléphone reste accessible tout en offrant une expérience nettement améliorée par rapport au téléphone ». Si l’intention est bonne, dans les faits, il apparait que le Nothing Phone (2) ne sera pas si abordable que ça.

À en croire DealLabs, le Nothing Phone (2) coûtera 729 € dans sa version la moins chère, avec 8 Go de RAM et 256 de stockage, et 849 € pour le modèle le plus performant avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Si on constate que Nothing va effectivement doubler la mémoire de masse, l’écart de prix avec la génération précédente reste difficile à comprendre. Le Nothing Phone (1) avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage s’échangeait contre 469 €. Une augmentation un peu dure à avaler de 55 %, tout de même.