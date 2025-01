Vite, l’iPhone 14 passe à moitié prix pour la fin des soldes !

Les soldes se terminent dans quelques jours. Vous souhaitez acheter un iPhone mais le prix vous freine ? C’est le bon moment pour craquer. Le smartphone de la marque à la pomme est actuellement proposé à 442,99 € en reconditionné sur CertiDeal. C’est un excellent prix sachant qu’il était toujours vendu à 869 € il n’y a pas longtemps !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

En proposant des modèles testés et reconditionnés en France, CertiDeal a su s’imposer parmi les sites de référence en matière d’appareils d’occasion. Si vous cherchez un iPhone moins cher, cette plateforme propose des smartphones qui sont garantis 24 mois. Et cerise sur le gâteau, si votre téléphone ne vous convient finalement pas, vous avez jusqu'à 21 jours pour changer d'avis et être remboursé.

Pour des raisons économiques ou écologiques, le reconditionné est devenu une excellente alternative. L’iPhone 14 est actuellement proposé à partir de 442,99 € seulement sur CertiDeal. C’est une aubaine pour ce smartphone aux caractéristiques encore intéressantes aujourd’hui. Profitez-en pour vous l’offrir à moindre coût.

L’iPhone 14 passe à prix sacrifié pour la fin des soldes

L’iPhone 14 est un smartphone performant et réactif. Il embarque la puissante puce Apple A15 Bionic couplée à une mémoire vive de 4 Go. Ce modèle en promotion est par ailleurs doté d’un espace de stockage de 128 Go.

Côté écran, on retrouve une belle dalle Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces. Avec une résolution de 2532 x 1170 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz, c’est un modèle fluide, rapide et polyvalent. Grâce à sa luminosité maximale de 1200 nits, vous pouvez l’utiliser en extérieur sans avoir à vous soucier du manque de visibilité lié à un ensoleillement trop fort.

Pour la partie photo, l’iPhone 14 n’est pas en reste. Il est équipé d’un double capteur arrière. L’objectif grand angle de 12 Mpx est ainsi épaulé par un ultra grand angle de 12 Mpx. À l’avant, la caméra selfie profite également d’une résolution de 12 Mpx avec autofocus.

Enfin, l’iPhone 14 dispose d’une excellente autonomie puisque sa batterie de 3279 mAh lui offre une autonomie pouvant atteindre les 20 heures d’utilisation. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’iPhone 14.