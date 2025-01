Vite, l’iPhone 13 Mini est à 329 € seulement pour les soldes !

Vous cherchez un smartphone compact avec d’excellentes caractéristiques ? L’iPhone 13 Mini d’Apple est actuellement soldé à 329,99 € seulement sur CertiDeal. C’est un prix sacrifié pour ce smartphone qui était affiché à 809 € à sa sortie !

CertiDeal est une plateforme spécialisée dans la vente de produits reconditionnés en France. Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone ? Les différents modèles proposés sont testés et profitent d’une garantie de 24 mois pour vous permettre d’effectuer vos achats en toute confiance. Et si votre téléphone ne vous convient finalement pas, vous avez jusqu'à 21 jours pour changer d'avis et être remboursé.

Votre budget est restreint mais vous souhaitez quand même vous faire plaisir avec un iPhone ? Le reconditionné est une excellente alternative. CertiDeal affiche en ce moment l’iPhone 13 Mini à un prix ultra canon. Vous pouvez ainsi vous offrir le smartphone de la marque à la pomme à partir de 329,99 € dans sa version de 128 Go et dans un état correct avec une batterie en excellent état. CertiDeal propose également un modèle en parfait état à 366,99 € seulement.

L’iPhone 13 Mini : le smartphone compact d’Apple passe à prix sacrifié

Les smartphones compacts ont l’avantage de facilement se glisser dans n’importe quelle poche. Ils sont aussi particulièrement adaptés pour les petites mains L’iPhone 13 Mini est ainsi doté d’un écran OLED Super Retina de 5,4 pouces, soit 13,7 cm. Il profite d’une résolution de 2340 x 1080 pixels.

Sous le capot, on retrouve la puissante puce Apple A15 Bionic. Ne vous fiez donc pas à sa petite taille pour le juger. C’est aujourd’hui encore un smartphone performant qui tient la route.

La partie photo n’est pas en reste. L’iPhone 13 Mini embarque un bloc avec deux capteurs à l’arrière. On retrouve ainsi un grand-angle de 12 mégapixels couplé à un capteur ultra grand-angle également de 12 mégapixels. Côté selfie, le capteur produite aussi d’une bonne résolution de 12 mégapixels. Vous pouvez ainsi réaliser d’excellentes photos, même dans des endroits sombres.

Avec une batterie de 2438 mAh, l'iPhone 13 Mini peut tenir une journée sans problème. Enfin, comme il est certifié IP68, ce smartphone est résistant à l’eau et à la poussière. Vous pouvez d’ailleurs le plonger jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum.

