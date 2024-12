L’iPhone 14 de 256 Go est deux fois moins cher qu’à sa sortie

En ce moment, l'iPhone 14 est à un très bon prix dans sa version avec 256 Go de stockage interne. Alors qu'il coûtait 1150 € à sa sortie, vous pouvez l'acheter en ce moment pour moins de la moitié de son prix initial.

L'iPhone 14 n'a rien perdu de ses atouts, deux ans après sa sortie. Il offre des performances irréprochables et recevra les mises à jour d'iOS pendant plusieurs années encore, probablement jusqu'en 2028 sachant qu'Apple offre en général au moins 6 ans de suivi logiciel.

Pour les fêtes de fin d'année, Certideal, le spécialiste français des produits reconditionnés propose l'iPhone 14 à partir de 543,99 € dans sa version de 256 Go. Pour moins de 550 €, le smartphone d'Apple s'affiche ainsi à un très bon prix. Cette version avait été lancée il y a deux ans à 1149,99 €.

iPhone 14 : de solides performances et encore plusieurs années de mises à jour

Sous le capot, on retrouve le processeur Apple A15 Bionic qui assure de belles prestations. L'iPhone 14 reste donc tout aussi performant qu'à sa sortie et le sera encore pendant plusieurs années. Le smartphone dispose d'un écran OLED de 6,1 pouces qui n'est ni trop petit, ni trop grand selon les standards actuels.

Son design, toujours aussi premium, s'appuie sur des finitions en verre à l'avant et à l'arrière, avec une tranche en aluminium. La partie photo quant à elle repose sur un double capteur à l'arrière : deux modules de 12 MP (grand angle et ultra grand angle). Le module principal de l'iPhone 14 assure de belles prestations, tout comme le capteur avant de 12 MP lui aussi.

Enfin, ce bon plan sur l'iPhone 14 porte sur l'ensemble des coloris : le noir, le bleu, le rouge et le blanc. La version de 256 Go est disponible à partir de 543,99 € (état correct). Elle est à 595 € en très bon état et à 589 € en parfait état.

Dans tous les cas, le smartphone s'affiche à moins de 600 €. Reconditionné en France et testé par Certideal, l'iPhone 14 est vendu avec une garantie de 24 mois, avec une batterie dans un excellent état.