Vite, les AirPods 3 passent à moins de 100 € pour les soldes !

On continue les bons plans des soldes avec une offre irrésistible. Vous cherchez de bons écouteurs sans fil ? Les AirPods 3 sont actuellement affichés à 99 € alors qu’ils étaient vendus à 199 € à leur sortie. C’est un excellent prix pour des écouteurs de cette qualité !

La période tant attendue des amateurs de bons plans est enfin là. Durant les soldes d’hiver, de nombreux produits high-tech se retrouvent à prix cassé. C’est le bon moment pour effectuer vos achats en faisant des économies. Si vous cherchez de nouveaux écouteurs sans fil, cette belle offre devrait vous plaire. Les AirPods 3 se retrouvent à 99 € chez Leclerc pour les soldes. À ce prix-là, ils ne vont pas rester en stock bien longtemps, alors profitez-en sans tarder !

Les AirPods 3 d'Apple avec boîtier de charge Lightning profitent d’une belle autonomie de 6 heures d’utilisation (jusqu’à 30 heures avec le boitier). Grâce à leur poids plume et à leur forme ajustée, ils sont particulièrement confortables à porter. De plus, ils offrent une meilleure tenue et le son bénéficie d’une orientation optimale.

Les AirPods 3sont dotés de l'audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête. Vous pouvez ainsi apprécier vos contenus de façon plus immersif. Avec l'Adaptative EQ (égalisation adaptative), la musique s'adapte à la forme de vos oreilles. Les basses et moyennes fréquences s'ajustent automatiquement de manière à vous offrir la meilleure restitution sonore.

Leur tige, plus courte que celle des AirPods 2, embarque un capteur de pression qui vous donne la possibilité de contrôler facilement vos pistes de lecture ou vos appels. Enfin, les AirPods 3 sont certifiés IPX4. Ils résistent à l'eau et à la transpiration. Vous pouvez donc les utiliser dehors même sous la pluie ou pour faire votre sport.