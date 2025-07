Vite, le Samsung Galaxy S25 est à moins de 580 € et c’est son prix le plus bas !

Pendant les soldes, vous pouvez trouver l'excellent Galaxy S25 à seulement 576,85 € sur le site officiel de Samsung. Pour obtenir ce prix incroyable, il faut cumuler plusieurs offres. On vous explique comment faire.

Vous cherchez un smartphone haut de gamme à prix cassé ? Ce bon plan est fait pour vous. Mais attention, pour profiter de ce prix exceptionnel, il ne va pas falloir tarder. À ce tarif, le Galaxy S25 risque de se vendre comme des petits pains et les stocks pourraient fondre comme neige au soleil.

Pour vous offrir ce smartphone haut de gamme pour moins de 580 euros, il va falloir cumuler 3 offres. Ce n’est pas compliqué à faire mais il ne faut rien oublier pour profiter du meilleur prix possible :

Le prix affiché bénéficie déjà de 100 euros de remise immédiate

En achetant via l’app officiel Samsung Shop, vous avez 10% de réduction supplémentaire

Avec le code promo ETE100, le prix baisse de 100 euros supplémentaires

Du coup, le Samsung Galaxy S25 128Go qui vaut normalement 852,05 € passe à seulement 576,85 €. Bien évidemment, ce type d’offre a une durée limitée. Elle s’arrête le 11 juillet, sauf si les stocks s’épuisent avant.

Galaxy S25 : le dernier flagship sorti par Samsung

Quand Samsung sort un nouveau flagship, il n’a pas d’autre ambition que de faire le meilleur smartphone Android du moment. Du coup, sous le capot, on trouve la surpuissante Snapdragon 8 Elite gravée en 3 nm associée à 12 Go de RAM.

Ces performances permettent de faire tourner Galaxy AI, la solution d’intelligence artificielle de Samsung qui combine Gauss, Gemini et Bixby. Le but : vous faciliter la vie au quotidien avec de multiples fonctionnalités comme entourer pour chercher, les montages vidéo automatiques, la gomme audio, la fonction « meilleure pose »…

Pour l’écran, le Galaxy S25 est équipé d’une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels). La partie photo comprend un grand angle de 50 MP, un ultra grand angle de 12 MP, un téléobjectif 3x de 10 MP et une caméra frontale de 12 MP. L’autonomie est assurée par une batterie de 4000 mAh avec une recharge 25W. Certifié IP68, le S25 est protégé contre la poussière et l’eau. Enfin, avec 7 ans de mises à jour Android, vous êtes sûr de bénéficier des dernières nouveautés et des mises à jour de sécurité.