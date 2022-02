Redmi Note 11 Pro : les versions 4G et 5G du smartphone Xiaomi sont à prix réduits

Le Redmi Note 11 Pro est à l'honneur chez AliExpress. À l'occasion d'une vente flash d'une durée de 24 heures, les versions 4G et 5G du smartphone Xiaomi sont à prix réduits sur la plateforme française du site e-commerce. Il ne faudra donc pas tarder pour en profiter !

Annoncé pour une sortie nationale prévue ce jeudi 17 février 2022 en France, le Redmi Note 11 Pro de Xiaomi fait déjà l'objet d'un deal chez AliExpress.

À la veille du lancement officiel du smartphone, le site e-commerce propose les versions 4G et 5G du smartphone à prix réduits. Au cours d'une vente flash, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro et le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G sont respectivement à 269,58 euros avec le code promo SDFRF061 et à 293,94 euros avec le coupon SDFRF055. Pour information, les deux modèles de smartphone disponibles en trois coloris au choix sont vendus par le store Xiaomi Official. Pour information, les tarifs peuvent évoluer en fonction des variantes choisies (6 Go ou 8 Go) et le bracelet Mi Smart Band 6 est offert pour les 1000 premières commandes de chaque smartphone.

Pour en revenir au Xiaomi Redmi Note 11 Pro, le smartphone est doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone dispose aussi du processeur Mediatek Helio G96 (ou Snapdragon 695 pour le modèle 5G), d'une mémoire vive de 6 Go ou 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go ou 128 Go, d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI. Du côté de la partie photo, on retrouve un capteur frontal de 16 MP et un triple capteur arrière de 108 + 8 + 2 MP.