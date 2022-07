Vente privée Orange : la Livebox est à prix fou chez Bemove

Pendant quelques jours seulement, le site de ventes privées Bemove vous propose un prix exceptionnel, et surtout exclusif, pour la Livebox d’Orange (ADSL ou Fibre). Retrouvez vite les détails de cette offre dans cet article.

Jusqu’au 2 août prochain (inclus), le site de ventes privées Bemove vous propose en effet la Livebox d’Orange pour seulement 19,99€/mois pendant un an, puis 36,99€/mois en ADSL et 41,99€/mois en fibre optique.

Grâce au partenariat de Bemove avec l’opérateur, vous pouvez ainsi profiter de votre box Internet en économisant 3€/mois. Une réduction non négligeable, surtout pour une offre Internet que vous devez payer chaque mois.

Pour ce prix mini, vous profitez des services suivants :

l’ADSL ou la fibre optique jusqu’à 500 Mb/s

140 chaînes TV avec un décodeur Ultra HD 4K

Les appels illimités vers les fixes en France, dans les DOM et vers 110 destinations.

10h d’appels vers l’Algérie (sur demande).

Comment profiter de la Livebox à prix d’or chez Bemove ?

Vous êtes intéressé par cette offre ? Bonne nouvelle : vous pouvez en profiter en seulement quelques secondes. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur le site de ventes privées Bemove et de vous inscrire avec votre adresse email. Votre inscription est facile et sans engagement. Vous pouvez ensuite souscrire la Livebox d’Orange à prix mini en ligne ou par téléphone avec un conseiller Bemove.

Précisons qu’en souscrivant une Livebox chez Bemove, vous pouvez vous faire rembourser jusqu’à 150€ sur les frais de résiliation de votre ancien fournisseur d’accès à Internet. Vous n’avez donc aucune raison de ne pas profiter de cette offre dès maintenant !

Bemove est un site de ventes privées dont le but est de vous simplifier la vie en vous proposant des prix minis et des démarches simplifiées et gratuites. Plus de 300 000 particuliers ont déjà craqué pour une offre d’électricité, de gaz, d’Internet, d’assurance mobile ou encore de téléphonie mobile sur le site.