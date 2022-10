Vente privée : la fibre d’Orange disponible à partir de 19,99€ chez Bemove !

Rendez-vous vite sur le site de ventes privées Bemove pour profiter d’une offre incroyable : la livebox Orange en Fibre ou ADSL à partir de 19,99€/mois pendant la 1ère année. On vous explique tout sur cette offre ci-dessous.

Vous cherchez un nouvel abonnement Internet à prix mini ? Bonne nouvelle : chez Bemove, vous pouvez profiter d’une vente privée exceptionnelle ! Jusqu’au 27 octobre prochain, le site vous propose en effet les abonnements Livebox Fibre et Livebox ADSL d’Orange (avec un engagement de 12 mois) pour seulement 19,99€/mois la 1ère année.

L’abonnement passe ensuite à 41,99€/mois en Fibre et 36,99€/mois en ADSL. Vous économisez ainsi 3€/mois pendant un an, soit 36€ en tout, par rapport à l’abonnement classique.

En souscrivant la Livebox d’Orange chez Bemove, vous profitez des services suivants :

L’ADSL ou la fibre optique jusqu’à 500 Mb/s

Les appels illimités vers les fixes en France, dans les DOM et vers 110 destinations

133 chaînes TV avec un décodeur Ultra HD 4K

10h d’appels vers l’Algérie (sur demande)

Jusqu’à 150€ remboursés sur vos frais de résiliation

En prime, précisons que si vous résiliez votre offre Internet actuelle pour souscrire chez Orange, vous pouvez vous faire rembourser jusqu’à 150€ sur vos frais de résiliation et les mois d’abonnement restants dans votre période d’engagement chez votre ancien fournisseur. Vous pouvez ainsi souscrire chez Orange sans vous ruiner !

Aussi, vous pouvez souscrire sans changer de numéro de téléphone fixe. Pour ce faire, il vous suffit de donner votre code RIO fixe à Orange lors de votre souscription. Vous pouvez récupérer ce dernier en appelant le 3179 (numéro gratuit) depuis votre ligne fixe. Ce faisant, vous conservez votre numéro de ligne fixe, mais pas seulement ! Grâce à cette démarche, vous n’avez pas besoin de résilier vous-même votre ancienne offre Internet. C’est Orange qui va résilier votre offre à votre place tout en récupérant votre numéro de téléphone fixe.

Pour profiter de cette offre exceptionnelle, rendez-vous vite chez Bemove. C’est un site de ventes privées qui propose toute l’année des prix minis et des démarches de souscription simplifiées. Aujourd’hui, plus de 300 000 clients ont déjà été séduit par une offre d’Internet, de gaz, d’électricité, de téléphonie mobile ou encore d’assurance mobile via le site de Bemove.

