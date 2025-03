Vente flash Amazon : le smartphone OnePlus Nord CE 4 Lite 5G est à 199 €

Un smartphone 5G de la marque OnePlus est affiché à un très bon prix chez Amazon. Pour les Ventes Flash de Printemps du site e-commerce, le OnePlus Nord CE 4 Lite peut être obtenu sous les 200 euros, ou plus précisément à 199 euros.

Les Ventes Flash de Printemps sur Amazon tournent à plein régime en cette fin mars 2025. Pour l'opération commerciale du célèbre site marchand, vous pouvez vous offrir un smartphone à moins de 200 euros. En effet, le OnePlus Nord CE 4 Lite compatible avec la 5G est affiché à 199 euros au lieu de 329 euros grâce à une remise immédiate de 40 % de la part d'Amazon.

Sorti pendant l'été 2024 en France, le OnePlus Nord CE 4 Lite est considéré comme un smartphone d'entrée de gamme. Le téléphone est doté d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, une fréquence d'affichage à 120 Hz et une densité de 394 ppp.

Le Nord CE 4 Lite signé OnePlus dispose aussi d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 695, d'une batterie de 5110 mAh avec la charge rapide à 80 W et du système d'exploitation Android avec une surcouche OxygenOS.

À propos de l'APN, le smartphone possède un double capteur principal de 50 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP pour la prise de selfies. Enfin, la partie connectivité est assurée par la présence du Wi-Fi 5, de la technologie sans fil Bluetooth 5.1, du NFC, du GPS et d'un port USB Type-C.