Une voiture électrique perd sa batterie amovible en plein milieu de la route, la technologie pas encore au point ?

Sur YouTube, une vidéo montre une voiture électrique chinoise laisser sa batterie derrière elle sur la route. Celle-ci se retrouve complètement à l’arrêt, alors que le trafic continue sur le côté. De quoi se poser des questions sur le niveau de sécurité des batteries amovibles sur ces véhicules.



Avec l’essor des voitures électriques sur nos routes, les constructeurs et ingénieurs du monde entier sont au branle-bas de combat pour améliorer les batteries qui alimentent ces véhicules. Augmentation exponentielle de l’autonomie, de leur durabilité et de leur efficacité, et les innovations sont parfois à couper le souffle, comme cette batterie qui n’aura plus besoin d’être rechargée.

Une autre innovation en vogue est celle portée par Nio qui, avec son réseau de Power Swap Station, propose de remplacer la batterie des voitures électriques plutôt que des les recharger. Une technique qui a bien des avantages, notamment celui du gain de temps — il faut compter environ 5 minutes pour changer de batterie, contre plusieurs dizaines de minutes en moyenne pour la recharger, mais qui ne manquent pas non plus d’inconvénients.

Une voiture électrique se retrouve sans batterie au milieu de la route

Si la technologie ne s’est pas encore démocratisée en Occident, la Chine accueille désormais plusieurs constructeurs qui commercialisent des voitures électriques avec batterie amovible. Parmi eux se trouve Caoacao Auto, avec sa Caocao 60, un véhicule servant uniquement de VTC dans le pays. On imagine donc la surprise du client du moment lorsque la voiture de son chauffeur s’est arrêtée subitement en plein milieu de la route.

En effet, celle-ci a tout bonnement perdu sa batterie alors qu’elle roulait dans la ville de Chengdu, dans la province du Sichuan. Comme on peut le voir sur une vidéo partagée sur YouTube, l’événement n’a pas empêché le trafic de suivre son cours, alors que le véhicule est complètement à l’arrêt avec sa batterie se trouvant derrière lui.

Caocaco a la particularité de se vanter de proposer des véhicules dont la batterie peut se remplacer en seulement 60 secondes, pour prix avoisinant les 15 000 euros. Alors que la technologie n’en est encore qu’à ses débuts, difficile de dire si ce phénomène est un cas isolé ou un symptôme d’un défaut de fabrication.