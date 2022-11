Une Tesla Model Y devient folle et entraîne la mort de deux personnes en Chine

Une Tesla hors de contrôle a récemment fortement accéléré dans les rues de Guangdong, en Chine, tuant deux personnes et en blessant trois autres. Tesla a déclaré collaborer avec les autorités pour savoir ce qu’il s’est passé.

Plusieurs accidents choquants ont été filmés dans la province de Guangdong, dans le sud de la Chine, après qu'une voiture Tesla Mode Y a perdu le contrôle, faisant deux morts et plusieurs blessés. Selon les rapports, l'accident est dû à une défaillance du logiciel, mais cela reste à confirmer.

Les images terrifiantes des caméras de vidéosurveillance montrent une Tesla Model Y blanche accélérant soudainement après que le conducteur a vraisemblablement essayé de garer la voiture. Hors de contrôle, le véhicule fonce à toute vitesse dans des rues très fréquentées, sans que le conducteur ne puisse faire quoi que ce soit. La famille du conducteur de 55 ans a déclaré que la pédale de frein ne répondait plus.

La Tesla fait deux morts en Chine dans une série d’accidents violents

Comme on peut le voir sur les vidéos, la Model Y tente de s’arrêter devant un magasin, puis reprendre soudainement la route et accélérer à toute allure sans freiner sur plus d'un kilomètre et demi. On peut voir le conducteur essayer d’éviter plusieurs personnes, mais la voiture percute finalement des piétons, avant de heurter mortellement des motocyclistes. La voiture finit par s’écraser violemment contre un bâtiment.

Tesla a déclaré qu'elle enquêtait sur l'incident, mais a mis en garde contre les « rumeurs », notant que ses données montrent que la pédale de frein de la voiture n'a jamais été enclenchée alors qu'elle roulait à toute vitesse dans la ville. Dans une déclaration à Reuters, Tesla a dit qu'elle travaillait avec les autorités locales pour identifier la « vérité » sur ce qui a conduit à l'accident.

Nous avons déjà vu des conducteurs créer de fausses preuves pour justifier leurs accidents et accuser le constructeur, mais on sait également que les Tesla souffrent parfois de bugs assez étranges. Plus tôt cette année, des véhicules s’arrêtaient par exemple tous seuls sur l’autoroute, et certaines Tesla ont également connu des problèmes de freinage fantôme.