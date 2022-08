Une tablette Android révolutionnaire, l’iPhone 14 Pro Max va se vendre comme des petits pains, c’est le récap

Une tablette capable de se connecter à Internet sans WiFi ni carte SIM, l’iPhone 14 Pro Max qui devrait surpasser les ventes de ses voisins de gamme, une dernière bande-annonce épique pour la série Le Seigneur des anneaux… Bienvenue dans le récap' de la veille !

Hier, nous vous avons parlé de cette tablette révolutionnaire qui utilise pourtant une technologie bien connue. Il a aussi été question des ambitions d’Apple concernant son iPhone 14 Pro Max. Enfin, et pas des moindres, la dernière bande-annonce du Seigneur des Anneaux : Rings of Power est venue égayer notre journée.

Blackview lance une tablette qui change la donne

La Tab 13 n’est pas une tablette comme les autres. En effet, contrairement à l’écrasante majorité du marché, celle-ci est capable de se connecter à Internet sans WiFi ni carte SIM. Pour ce faire, elle utilise la technologie Internet SIMO, basée sur la technologie SIM virtuelle. Concrètement, elle permet de se connecter à plus de 200 réseaux mobiles situés dans le monde entier. La tablette, quant à elle, sera disponible en France au mois d’octobre, à 180 € sur Amazon.

L’iPhone 14 Pro Max s’annonce déjà comme un énorme succès

Apple met tous les moyens de son côté pour assurer la réussite de l’iPhone 14 Pro Max. En effet, 28 % des panneaux produits en usines sont destinés au modèle haut de gamme. 26 % sont pour l’iPhone 14 et 14 Pro. L’iPhone 14 Max est dernier avec 19 %. Ross Young, à qui l’on doit cette info, assure néanmoins que celui-ci devrait bientôt rattraper son retard.

Les Anneaux du Pouvoir se dévoilent dans une ultime bande-annonce

L’attente touche à sa fin ! Alors que la série la plus attendue de l’année débarque la semaine prochaine sur Prime Video, Amazon nourrit l’impatience des fans avec une dernière bande-annonce riche en jolies images et moments épiques. Si la direction artistique se rapproche de celle de la trilogie de Peter Jackson, on rappelle que l’histoire, elle, se déroule plusieurs milliers d’années avant.

