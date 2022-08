Xiaomi n’a plus de magasins en France, une étrange panne frappe Facebook, c’est le récap

Xiaomi se sépare de toutes ses boutiques françaises sans prévenir, une panne Facebook n’affiche que les messages aux célébrités dans le fil d’actualité, la Gamescom dévoile de nombreux trailers de jeux… Bienvenue dans le récap de la veille !

L’actualité qui a chamboulé le monde de la tech hier, c’est bien sûr la fermeture de tous les magasins Xiaomi en France. En attendant que le constructeur s’explique sur la situation, nous avons pu regarder les meilleurs trailers diffusés lors de la Gamescom 2022, ou nous étonner devant l’étrange panne qui a frappé Facebook dans la matinée. Vous avez tout raté ? Pas de problème, on vous résume tout !

Facebook est victime de la panne la plus étrange de son histoire

Surprise générale pour tous les utilisateurs Facebook hier qui se sont connectés durant la matinée. Pendant près d’une heure, le fil d’actualité n’a affiché que des messages et commentaires adressés à des célébrités. Certains ont d’abord cru à un piratage, mais il semblerait qu’il ne s’agisse que d’un bug pour le moins inhabituel qui a été rapidement réglé.

Les boutiques Xiaomi ferment leurs portes en France

C’est sans doute la plus grosse annonce de la veille, qui n’en est pas vraiment : plus ou moins discrètement, chacune des boutiques Xiaomi a annoncé leur fermeture sur leurs réseaux sociaux respectifs. Dans un communiqué officiel, Xiaomi a déclaré que ne pas être responsable de cette décision, qui est en réalité due au redressement judiciaire de Tell Me, la société qui gère les stores de la marque.

Toutes les meilleures annonces de la Gamescom 2022

La Gamescom édition 2022 vient de commencer et avec elles, de nombreux jeux ont dévoilé de nouveaux trailers alléchants. On a ainsi pu voir un peu plus de Hogwart’s Legacy et de Sonic Frontiers, mais également de Life of P ainsi que de High on Life, deux pépites indé qui font déjà beaucoup parler d’elles. Les prochains mois s’annoncent chargés.

