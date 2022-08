Le Seigneur des Anneaux Rings of Power s’offre une dernière bande-annonce épique avant sa sortie

Le Seigneur des Anneaux Rings of Power se dote aujourd’hui d’une toute nouvelle bande-annonce. Cette dernière nous en dit un peu plus sur les enjeux de cette première saison, une semaine avant sa sortie.

Le retour en Terre du Milieu a bientôt sonné ! Rings of Power se dote aujourd’hui d’une ultime bande-annonce. Contrairement aux autres, elle s’attarde un peu plus sur les enjeux de la série la plus attendue de la planète.

La bande-annonce suit le point de vue de différents personnages, mais s’attarde surtout sur celui de Galadriel (Morfydd Clark). À la suite de la mort de son frère (Finrod ?), la dame de la Lorien prend les armes pour défendre la Terre du Milieu. Elle n’est pas au bout de ses peines, puisqu’un terrible et ancien mal ronge le monde.

Rings of Power s’offre une dernière bande-annonce avant la sortie.

Cette bande-annonce nous donne l’occasion de découvrir certains endroits iconiques de la Terre du Milieu, comme Kazad Dum ou encore l’île de Numénor. On rappelle que la série a été tournée en Nouvelle Zélande, à l’image de la trilogie de Peter Jackson. De beaux panoramas viendront donc égayer les épisodes.

On retrouve aussi des personnages issus des écrits de Tolkien, comme Elrond, Isildur ou Galadriel, mais aussi de nouveaux visages créés spécialement pour la série. C’est le cas de la Piévelus Nori, de l'elfe Arondir ou encore de l’étranger, homme mystérieux tombé du ciel qui devrait être au centre de l’intrigue.

On rappelle que Rings of Power se déroule des milliers d’années avant Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Si on retrouve ainsi quelques personnages des deux trilogies, les histoires n’ont pas de liens directs si ce n’est l’univers. Plus encore, Peter Jackson n’a pas participé à la création de ce projet, qui est donc totalement indépendant, même s’il cherche à se rapprocher des films en termes de direction artistique.

Rings of Power est sans conteste la série phare de la rentrée. Amazon diffusera les deux premiers épisodes le 2 septembre prochain. Ensuite, un épisode sera publié tous les vendredis. Rings of Power devrait compter cinq saisons et dispose du plus gros budget de l’histoire pour une production télévisuelle. Il ne reste plus qu’à espérer que la série soit à la hauteur.